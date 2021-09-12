Зеленський зустрівся з президентом МОК: про що говорили

Володимир Зеленський разом з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом обговорили Олімпійські ігри в Токіо та перспективи для України. Сталося це під час їхньої зустрічі у Києві.

Президент України та очільник МОК відзначили видатні результати наших спортсменів та подякував Баху за довготривалу підтримку українського спорту.

Важливо Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Зеленський поінформував президента МОК про те, що Україна хоче стати господарем зимових Олімпійських ігор і для цього вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом, направивши делегацію в штаб-квартиру МОК в Лозанні.

Томас Бах привітав цю ініціативу, враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни,

– повідомили в ОП.

Здобутки України на Олімпіаді-2020 та паралімпійських іграх

Україна представлена на літніх Олімпійських іграх в Токіо 157 спортсменами. Українці змогли завоювати 19 медалей і потрапити у двадцятку кращих країн за кількістю нагород, посівши 16 місце в заліку.

Натомість на Паралімпіаді українці здобули аж 98 нагород – 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Це дозволило Україні посісти 6 місце в медальному заліку.



Результати України на Паралімпіаді / Інфографіка Спорт 24