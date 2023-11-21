Розраховуємо на потужне рішення, – Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем

Володимир Зеленський 21 листопада зустрівся з Шарлем Мішелем – Президентом Європейської ради. Український лідер відзначив символізм візиту у День Гідності та Свободи.

Президент наголосив, що зустріч була хорошою. Зеленський наголосив, що Україна чекає на потужне рішення у грудні 2023 року.

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Радий усім результатам нашої великої роботи, усіх нас – парламенту, уряду – щодо імплементації всіх рекомендацій Європейської комісії. Розраховуємо на потужне рішення в грудні,

– наголосив Зеленський.

Президент подякував за підтримку й допомогу Україні.

Зеленський зустрівся з Мішелем: дивіться відео

Візити в Україну у День Гідності та Свободи

Вранці 21 листопада стало відомо, що в Україну прибув Шарль Мішель – глава Європейської ради. Він наголосив, що "добре бути знову в Києві – серед друзів".

Також в Україну прибула Майя Санду – президентка Молдови.

"На порядку денному: обговорення наступних кроків щодо приєднання Молдови та України до ЄС, зміцнення регіональної безпеки та подальшої підтримки ЄС реформ і розвитку наших держав", – наголосила лідерка Молдови.

Весь цивілізований світ підтримує Україну.