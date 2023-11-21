Розраховуємо на потужне рішення, – Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем
Володимир Зеленський 21 листопада зустрівся з Шарлем Мішелем – Президентом Європейської ради. Український лідер відзначив символізм візиту у День Гідності та Свободи.
Президент наголосив, що зустріч була хорошою. Зеленський наголосив, що Україна чекає на потужне рішення у грудні 2023 року.
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Радий усім результатам нашої великої роботи, усіх нас – парламенту, уряду – щодо імплементації всіх рекомендацій Європейської комісії. Розраховуємо на потужне рішення в грудні,
– наголосив Зеленський.
Президент подякував за підтримку й допомогу Україні.
Зеленський зустрівся з Мішелем: дивіться відео
Візити в Україну у День Гідності та Свободи
Вранці 21 листопада стало відомо, що в Україну прибув Шарль Мішель – глава Європейської ради. Він наголосив, що "добре бути знову в Києві – серед друзів".
Також в Україну прибула Майя Санду – президентка Молдови.
"На порядку денному: обговорення наступних кроків щодо приєднання Молдови та України до ЄС, зміцнення регіональної безпеки та подальшої підтримки ЄС реформ і розвитку наших держав", – наголосила лідерка Молдови.
Весь цивілізований світ підтримує Україну.