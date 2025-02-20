Зеленський зустрівся з спецпредставником США Кітом Келлогом

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог перебуває з візитом у Києві. У четвер, 20 лютого, Володимир Зеленський зустрівся з американським дипломатом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про зустріч Зеленського та Келлога

Так, приблизно опісля 16:30 20 лютого Володимир Зеленський розпочав зустріч з спецпредставником Кітом Келлогом.

Як повідомив речник президента Сергій Никифоров, після зустрічі мала відбутися пресконференція, але за бажанням американської сторони її скасували.

На прохання американської сторони формат заходу – протокольна зйомка. Заяви, запитання і відповіді не передбачені,

– зазначив Никифоров.

Зустріч Зеленського та Келлога: дивіться відео РБК-Україна

Зауважимо, що Кіт Келлог прибув до України 19 лютого. По прибуттю до Києва дипломат запевнив, що США розуміють необхідність гарантій безпеки. "Частина моєї місії – слухати",

– заявив Келлог.

Він також зазначив, що потім він повернеться до Сполучених Штатів Америки та поговорить з президентом Трампом, щоб мати певність, що все розуміють правильно.

Келлог вже мав низку зустрічей в Україні. Зокрема, спецпредставник поговорив з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Окрім цього, Кіт Келлог вже зустрівся із головкомом Олександром Сирським та керівниками розвідок.

За словами президента, у ході свого візиту в Україну американський дипломат зможе отримати рейтинги довіри до української влади й поспілкуватися з українцями. Окрім цього, Зеленський заявив, що готовий відвідати фронт з Келлогом, щоб зустрітися з військовими, які захищають Україну від російської агресії.

"Для мене це завдання, щоб пан Келлог отримав інформацію сам – сам зрозумів, що відбувається. Авжеж, будуть зустрічі щодо військових, розвідки будуть, Служба безпеки. Весь запит, який є у тієї сторони, весь запит, який отримала наша сторона, – ми відкриті до цього", – зазначав президент.