Зеленський зустрівся з військовими Держспецзв'язку
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президент України зустрівся із військовими Держспецзв'язку. Володимир Зеленський подякував за їхню роботу.
Він наголосив, що праця військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України дуже важлива. Відео зустрічі опублікували в телеграмі українського лідера.
Важливо Зеленський відзначив нагородами 2 військових Держспецзв'язку
"Будемо на зв'язку" тепер інакше
Зеленський зауважив, що до війни ми звикли наприкінці розмов спокійно говорити: "Будемо з тобою на зв'язку".
Я ніколи не думав, що ці ж слова ми казатимемо вже по-іншому – через війну,
– наголосив президент.
За його словами, саме завдяки роботі військовослужбовців Держспецзв'язку Збройні Сили та цивільне населення мають надійний зв'язок.
Як відбувалась зустріч Зеленського з військовими Держспецзв'язку: дивіться відео
Зеленський відзначив, важливим є і майже безперебійни зв'язок з західними партнерами. Адже це дозволяє розв'язувати низку важливих питань на різних фронтах.
Зеленський нагородив військових Держспецзв'язку / Фото пресслужби ОП
Нагороди для військових
Президент нагородив двох військових Держспецзв'язку медалями "За бездоганну службу" ІІІ ступеня. Серед них – полковник Дмитро Глядченко та полковник Вадим Дубенков.
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