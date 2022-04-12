Зеленський зустрівся зі спецгрупою для розслідування воєнних злочинів Росії

Президент Володимир Зеленський 11 квітня провів зустріч із спецгрупою, яку створили для розслідування злочинів росіян в Україні. Він розповів, про що саме говорили на зустрічі.

Зустріч відбулася на Банковій, тобто в Офісі Президента. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави.

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Щоб справедливість наступила скоріше

Володимир Зеленський наголосив, що росіяни свідомо вбивали чи калічити якомога більше людей. Вони це робили навіть тоді, коли були змушені почати відступ.

Опрацьовуємо юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності, який буде максимально ефективним і настільки швидким, наскільки можливо,

– сказав президент.

Він вважає, що це необхідно зробити, щоб не чекати десятки років завершення всіх міжнародно-правових процедур. Адже такі дії влади України можуть прискорити настання справедливості.

Нічне звернення Зеленського за 11 квітня: дивіться відео