Зеленський у зверненні прокоментував зміни в Кабміні

Володимир Зеленський 5 вересня записав своє традиційне вечірнє звернення до українців. У ньому глава держави прокоментував зміни у Кабінеті Міністрів нашої держави.

Окрім того, президент висловився стосовно ситуації на фронті. Український очільник також подякував Румунії за рішення стосовно системи Patriot.

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Перестановки в українському уряді

Володимир Зеленський наголосив, що цього дня відбулись урядові заміни. Він також висловив вдячність парламенту за підтримку відповідних кандидатур.

Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях. Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ,

– сказав український лідер.

Також, за словами Зеленського, має бути більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. І, звичайно, більше підтримки для фронту й для всіх наших людей.

"Це стосується постачання зброї. Нашої енергетики – захисту об’єктів енергетики та відбудови зруйнованого. Чітка ветеранська політика. Чітка протидія російській пропаганді за кордоном. Робота з глобальною українською спільнотою. Забезпечення фінансової стабільності нашої держави та, зокрема, активізація роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України", – пояснив глава держави.

Загалом Зеленський наголосив, що є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати.

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Patriot від Румунії та домовленості щодо ППО з партнерами

Президент підкреслив, що є вже чітке рішення Румунії щодо системи Patriot для України. Це рішення ухвалене на всіх рівнях.

Я дякую за нього. І ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні – це саме той пакет, який був ухвалений на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся в липні,

– сказав Зеленський.

За словами глави держави, зараз міністр оборони України провів низку зустрічей у Франції, Британії, Німеччині. Також відбувається постійно комунікація з американськими партнерами та співпраця з Італією.

"Предметно вже підготувались до нового засідання "Рамштайну", яке відбудеться незабаром. І все, про що ми домовляємось із партнерами, потребує максимально оперативної реалізації. Коли рішення швидкі, Росія не встигає адаптуватись, і ми досягаємо особливо цінних результатів", – зауважив президент.

Він наголосив, що це стосується і захисту наших міст і громад від ударів, і підтримки наших воїнів на фронті, і стійкості нашої держави, наших людей. Та й загалом – стійкості світу, який хоче й надалі жити за правилами, за міжнародним правом, а не залежно від божевілля тих чи інших "путіних".

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Ситуація на фронті

Зеленський зазначив, що цього дня була також доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, це стосувалося Покровського напрямку.

Ми додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта. Також – операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що Росія може програти цю війну,

– пояснив глава держави.

Президент підкреслив, що єдине, що для цього потрібно, – це достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі. Він наголосив, що не Москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди.