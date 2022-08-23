Де синьо-жовтий, немає та не буде тиранії: Зеленський записав звернення у День Прапора

Президент Володимир Зеленський 23 серпня традиційно звернувся до українців. Він наголосив, що сьогоднішній день показав, наскільки міцною стала наша держава.

Президент зазначив, що сьогодні Україна відзначає День прапора, коли триває боротьба проти найстрашнішої загрози нашій державності – російської агресії. Водночас у цей період ми досягли найбільшої національної єдності.

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Зеленський констатував, що саме тому ми вистояли – бо об'єднались та об'єднали світ навколо справжніх цінностей. Тому він подякував всім, хто з 24 лютого обрав шлях боротьби за те, що робить життя справжнім: за свободу, за незалежність.

Український прапор – символ сміливості

Президент відзначив, що наш національний прапор вже став символом сміливості, символом життя.

Де синьо-жовтий, немає та не буде тиранії. Де синьо-жовтий, немає та не буде нелюдів,

– наголосив глава держави.

Наш стяг є всюди: від передової до столиць на усіх континентах. Він означає одне – людяність.

Завтра відзначатимемо День Незалежності

Зеленський зауважив, що завтра ми відзначатимемо наше головне національне свято – День Незалежності. Він розповів, що запланували багато активностей, які підкреслять шлях, що ми пройшли.

Політик наголосив, що жоден окупант не почувається в безпеці на нашій землі, а всі колаборанти знають, що в них немає майбутнього. Ми в цей час не просто віримо, ми бачимо, що в нашої держави є перспектива.

Завтра президент планує нагородити людей, які зробили свій внесок у нашу міцність. Вони з різних сфер життя: це наші воїни та всі, хто їм допомагає. Також – зв'язківці, залізничники, рятувальники, медійники, комунальники, електрики, водії, волонтери, посадовці, спортсмени, артисти.

Тому Зеленський попросив різні міністерства, обласні адміністрації, ЗСУ, представників ЗМІ надати свої пропозиції щодо того, хто заслуговує нагород у День Незалежності.

Крим – невід'ємна частина України

Політик записував звернення біля офісу Кримської платформи. Він символізує, що ми дбаємо про кожну частинку України.

Крим є невід’ємною частиною нашої держави, Крим – це Україна. Ми обов’язково прийдемо в наші міста Криму, до наших людей у Криму й повернемо їм свободу,

– запевнив президент.

Для цього й організували Кримську платформу. Сьогодні відбувся її другий саміт. Зеленський подякував усім учасникам: це 40 лідерів, майже 60 держав і міжнародних організацій. Зокрема, європейські лідери, лідери "Великої сімки", країн Африки, Азії, Латинської Америки.

Зеленський зазначив, що Кримська платформа стала глобальним форумом. Це спільнота людей, які допомагають відновленню миру й законності для Криму, для Чорноморського регіону, для всієї Європи. Це демонструє чітку підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.

У Криму російська агресія почалася, у Криму й буде її фінал,

– переконаний Зеленський.

Зеленський подякував Дуді

У Києві, на площі Конституції, сьогодні відкрили Алею сміливості – місце пам’яті про особисту силу тих людей, хто не схибив після 24-го лютого та не відступив під тиском тиранії.

Президент розповів, що перше ім’я, яке представили на Алеї сміливості – президента Польщі Анджея Дуди, який сьогодні брав участь у Кримській платформі.

Зеленський подякував йому, наголосивши, що польський колега жодного дня за ці пів року не збавляв сили в підтримці України.

Харків – місто героїчних людей

Окремо Зеленський звернувся до нашого Харкова та всіх харків’ян. Він наголосив, що це героїчні люди та героїчне місто. Воно має почуття власної гідності та вміє себе захищати.

Харків незмінно вражає всіх, хто приїжджає й бачить, як містяни дбають про свої вулиці та двори навіть тоді, коли переживають жорстокий тиск російських терористів.

Президент нагадав, що сьогодні День Харкова, хоча місту не до свята. Хоч воно пережило багато несправедливості й жорстокості, це ніколи не буде містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів. Харків ніколи не підкориться цій нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет.

"Ми обов’язково звільнимо всю Харківщину. Ми знайдемо спосіб гарантувати безпеку нашому Харкову. І ми зробимо все, щоб відновити місто. Я обіцяю!" – наголосив Зеленський.

Завтра можливі провокації росіян

Президент наголосив, що завтра буде важливий для всіх нас день. На жвль, він важливий і для нашого ворога. Треба усвідомлювати, що можливі огидні російські провокації та жорстокі удари.

Президент запевнив, що ЗСУ, розвідка та спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей. Вони обов’язково дадуть відповідь на будь-який прояв російського терору. Проте Зеленський вкотре попросив українців завтра особливо дотримуватись правил безпеки.

"Будь ласка, дотримуйтеся режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам’ятайте: ми маємо всі разом дійти до перемоги", – підсумував президент.