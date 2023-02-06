"Ключове – наші дії на передовій": звернення Зеленського про ситуацію на Сході та землетрус

Президент України під час свого традиційного вечірнього звернення до громадян згадав про землетрус в Туреччині. Також він описав ситуація на лінії фронту та констатував, що окупанти безрезультатно намагаються прорвати оборону на лінії фронту.

У понеділок, 6 лютого, розпочав глава держави Володимир Зеленський свою промову з того, що він провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Водночас, за його словами, найважчою на лінії зіткнення залишається ситуація на Сході нашої держави – а саме у Бахмуті на Донеччині.

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ЗСУ тримають оборону під Бахмутом

Важливо, що під час промови Зеленський відзначив бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади, які не дають ворогові взяти населений пункт.

Ключове – дії на передовій. На Донеччині та інших напрямках. Особлива увага – Бахмуту. Нашому захисту. Спробам окупанта оточити місто й зламати там оборону. Протидіємо. Я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію,

– також констатував український лідер.

Окрім того, він згадав, що на Ставці було порушено питання забезпечення воїнів боєприпасами, зокрема артилерією. Відомо, що доповідали під час засідання:

Головнокомандувач ЗСУ (Валерій Залужний);

командувачі напрямків;

Глава ГУР (Кирило Буданов).

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Кадрові зміни у владі у прифронтових районах

Зеленський наголосив, що відбувається посилення управлінських позицій у владі. Власне, у низці прикордонних регіонів керівниками стають військові, що мають досвід досвідом.

Призначаємо керівників із воєнним досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати,

– заакцентував він.

Загалом стратегія зараз така – поєднувати здобутий досвід захисту України – себто воєнний досвід – разом із конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі.

Аварія зі світлом на Одещині

Глава держави згадав, що заслухав доповіді щодо ситуації зі світлом в Одесі та області. Над ліквідацією наслідків катастрофи працює чимало фахівців.

Ремонтні роботи вже дали частину необхідного результату, є постачання генераторів та енергетичного обладнання в область і місто. Станом на цей час (21:30, 6 лютого – 24 Канал) у значній частині Одеського регіону є відключення,

– сказав Зеленський.

Землетрус в Туреччині

Глава держави розповів про дуже сумні новини з Туреччини й з території Сирії – тобто про землетруси, що сталися на території цих держав. Внаслідок нього є чималі руйнування та тисячі загиблих.

Зеленський висловив співчуття турецького президента Ердогана, а також сирійцям, що втратили близьких та оселі через цю трагедію.

Формування нових силових бригад та пакет допомоги від Норвегії

Відомо, що Україна запропонувала Туреччині підтримку у проведенні рятувальної операції та допомозі у ліквідації наслідків руйнувань.

Наостанок Володимир Зеленський зауважив, що триває формування нових бригад Національної гвардії, поліції, прикордонників. Її також називають "Гвардією наступу".

Окрім того, Норвегія увалила рішення про надання нашій державі п'ятирічного пакета допомоги на суму близько 75 мільярдів норвезьких крон.

До цієї теми нагадаємо, що не так давно глава Міноборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримає важливу допомогу від Ізраїлю. Йдеться про технології, що можуть оповіщувати, що ворожі ракети та дрони вдерлися в повітряний простір нашої держави.