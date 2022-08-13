Зеленський звернувся до мешканців Запоріжжя та Дніпропетровщини, які страждають від терору росії

Жителі Запорізької та Дніпропетровської областей зараз є одними з тих, хто найбільше страждає від дій росії. Адже терор ядерного шантажу окупантів на ЗАЕС передусім загрожує саме цивільним.

Володимир Зеленський звернувся до людей, які там живуть 13 серпня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення за цей день.

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росіяни намагаються більше посилити шантаж

Президент сказав, що особливо хоче звернутися до мешканців Нікополя, Марганця, Енергодара, Кривого Рогу, Запоріжжя та всіх інших наших міст і громад Дніпропетровської та Запорізької областей. Адже окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати всіх цих людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Також росіяни фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець.

Вони влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС і намагаються нагнати на цей напрямок свої додаткові сили, щоб іще більше шантажувати нашу державу та весь вільний світ,

– акцентував глава держави.

Проте він додав, що російський шантаж лише мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору. "Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС та в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було", – підсумував український лідер.

Звернення Володимира Зеленського за 13 серпня: дивіться відео