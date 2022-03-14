Проходимо найстрашніше випробування в нашій історії, – вечірнє звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців. Він констатував, що російські ракети знову били по всій нашій країні – від Сходу до Заходу.

Зеленський наголосив, що тільки на Львівську область росіяни випустили понад 30 ракет. Внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинуло 35 людей, а 134 людини зазнали поранень.

До теми Це лише питання часу, – Зеленський про ракети на території НАТО, якщо не закриють небо

Кордони НАТО за 20 кілометрів

Президент відзначив, що там не було нічого, що могло б загрожувати Росії. Ба більше, за 20 кілометрів від центру – кордони НАТО.

Зеленський ще минулого року чітко попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Росії, вона піде війною. Так і сталось. Він говорив також, що "Північний потік" – це зброя, яка вдарить по всій Європі. Тепер це очевидно.

І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО,

– наголосив політик.

"Денацифікація" Святогірської лаври та вбивство журналіста

Президент нагадав, що в Київській області росіяни вбили американського журналіста Брента Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових. За словами Зеленського, окупанти знали, що вони роблять. Проте схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять.

"На сході нашої країни окупанти вирішили "демілітаризувати" та "денацифікувати" Святогірську лавру Української православної церкви Московської патріархії. На час удару на території монастиря перебували тільки монахи та сотні біженців", – констатував глава держави.

Він додав, що жодної військової цілі у лаврі чи поряд з нею не було. Однак російські війська не зупиняються навіть перед ударами по лаврі. Лиш це вже демонструє, що вся ідеологія російської держави є просто брехнею.

Доповнюємо…

Дивіться відеозвернення Зеленського: