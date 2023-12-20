"Дрони – очевидний пріоритет держави": головне зі звернення Зеленського

Президент України 20 грудня виклав традиційне відео. У своєму зверненні Володимир Зеленський підбив підсумки дня, що минає. Читайте далі основне зі звернення глави держави.

Глава держави зробив короткий звіт за день, як він сам зазначив. Зранку проводив селектор. Під час нього військові доповіли про ситуацію на фронті. Зокрема, про внутрішню ситуацію. Була доповідь від правоохоронців. Також обговорювали ліквідацію наслідків жорстокого обстрілу Херсона.

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Дрони у пріоритеті

Також Зеленський заслухав доповідь від ГУР про плани окупантів та нашу протидію. А ще була доповідь від Служби зовнішньої розвідки України. У ній йшлося про тенденції наближеного часу, важливі українські операції, які готує наша країна.

Окрема розмова щодо дронів – те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою на всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави та цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів,

– зазначив він.

Вдень Володимир Зеленський провів багато нарад. Зокрема, з прем'єр-міністром і міністром оборони. Він зауважив, що обговорювали дуже важливе питання комунікації щодо війни, оборони та фронту.

Доступ на фронт журналістів. Зміни підготовлені – інформації про фронт має бути більше. Вдячний усім, хто розуміє важливість цього й допомагає тримати нашу оборону, наші оборонні потреби у фокусі уваги у світі,

– зазначив він.

Володимир Зеленський також провів нараду з міністром стратегічних галузей промисловості. Він займається координацією роботи всієї команди, яка займається системою укриттів, а також їхньої готовності. За словами президента, у грудні були хороші результати.

Ввечері президент провів міжнародну розмову. Спілкувався з прем'єр-міністром Нової Зеландії.

Для нас в Україні, для нашої міжнародної позиції абсолютно важливий кожен голос у світі, абсолютно всі, хто цінує міжнародне право і готовий захищати його. Я подякував Новій Зеландії за незмінну підтримку України, за підтримку у розмінуванні, за підтримку й санкцій проти Росії, за роботу над просуванням Формули миру,

– зазначив він.

Президент зазначив, що зараз активно працюють над організацією наступної зустрічі у форматі радників. Також роблять крок за кроком Формулу миру Формулою світової більшості.

Володимир Зеленський наостанок висловив вдячність всім, хто допомагає. Зокрема, нашим військовим, котрі щоденно борються з російськими агресорами.