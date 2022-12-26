Важка ситуація біля Бахмута, енергетична підготовка до зими: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони вже 306 днів стримують навалу російських окупантів. Ввечері 26 грудня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що минув ще один день ще одного тижня українського спротиву, повідомляє 24 канал.

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Президент розповів про ситуацію на фронті

Зеленський зазначив, що Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, потребують зараз максимуму сил і концентрації.

Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую усім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, але й вибивати окупантів, "мінусувати" їх,

– заявив глава держави.

Він відзначив:

10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині, адже це дуже важливо, бо дасть Україні змогу звільнити більше наших людей.

80-ту і 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку.

"Молодці, хлопці! Що більше окупанти втрачають, то більше часу ми всі виграємо для України", – наголосив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Дефіцити електроенергії зберігаються

Зеленський подякував всім працівникам енергетичних підприємств та всім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі – у Святвечір і Різдво – вдалося дати українцям більше енергії.

Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат,

– зауважив глава держави.

Президент розповів, що сьогодні він провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі.

"Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить", – додав Зеленський.

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Президент провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту до США та реалізації домовленостей.

Часу втрачати не будемо. Все, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо. І ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії,

– розповів глава держави.

У наступному році саме Індія головуватиме у "Великій двадцятці". Зеленський побажав Нарендрі Моді плідного головування – не для когось окремо, а для всіх у світі, хто цінує мир. За його словами, Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож президент сподівається, що в наступному році вдасться зробити більше для глобальної стабільності.

"Дякую всім, хто працює заради України й не дивиться, чи свято, чи вихідні, чи будні! Дякую кожному й кожній, хто воює за Україну! Дякую всім, хто допомагає нашій державі! І, будь ласка, не забувайте, що треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій. ППО готується, держава готується, і кожен має підготуватися. Зважайте, будь ласка, на сирени", – підсумував президент.