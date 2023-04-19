"Посилити Волинь – це важливо": Зеленський розповів про зустріч з прикордонниками біля Білорусі

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до громадян, у якому описав ситуацію на фронті. Також він зазначив, що повертається з відрядження.

У середу, 19 квітня, глава нашої держави був з робочим візитом на Волині. Там він зустрівся з прикордонниками, які базуються поруч з Білоруссю.

Дивіться також "Наші аграрії більш конкурентоздатні": чому Європа бойкотує українське зерно

На Волинь чекає багато проєктів

Як констатував Зеленський, він провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку й соціальний стан області.

Домовилися про кілька інфраструктурних проєктів, що посилять Волинь і дадуть змогу гарантувати довгостроково робочі місця та економічне зростання. Впевнений, усе це ми обов'язково реалізуємо. Дуже скоро… Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави,

– наголосив президент.

Окрім того, він зазначив, що вручив нагороди воїнам-прикордонникам, зокрема тим, які зараз на Донеччині. Власне, найважчою залишається ситуація на Бахмутському напрямку.

Звернення Зеленського за 19 квітня: дивіться відео

Наголосимо, що в цьому ж зверненні глава нашої держави подякував США, які оголосили про черговий пакет військової підтримки, а також – Повітряним силам, які захищають небо від ворожих ракет, дронів та інших повітряних цілей.