Наші військові будуть рухатися, рішення ухвалені: головне зі звернення Зеленського

Володимир Зеленський ввечері 29 травня звернувся до українців. Що він розповів у традиційному відеозверненні у 460-й день повномасштабного вторгнення.

Глава держави підкреслив, що сьогодні, 29 травня, був дуже довгий день. Він розпочався для багатьох українців дуже рано. Власне, з атаки з боку росіян.

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Росія далі йде шляхом зла

Володимир Зеленський зазначив, що за добу було кілька терористичних атак. Окупанти били "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, а також керованими авіабомбами. Він подякував ППО та усім захисникам і захисницям. Їм вдалося врятувати сотні життів цього дня.

Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо у зла не буває й не може бути іншого кінця, окрім поразки. Світ повинен бачити, що терор програє,

– наголосив президент.

Звернення Зеленського за 29 травня: дивіться відео

Він також підкреслив, що ніхто не може застосовувати зброю проти зла ефективніше, ніж це роблять українці.

Зеленський провів Ставку

Президент зазначив, що цього дня проводив Ставку. Під час неї отримав конкретні доповіді. Зокрема, щодо постачання нових систем ППО та ракет до них, а також домовленості з партнерами щодо цього.

Ефективність нашої ППО й те, що може зробити захист неба сильнішим. Влучання, які, на жаль, є. Наші оборонці вміють учитись і зроблять усе, щоб терористам стало значно складніше,

– наголосив він.

Глава держави додав, що доповідали Головком і головнокомандувачі оперативних напрямків. Обговорювалося не лише забезпечення боєприпасами та підготовка бригад та їхня тактика.

Важливими також залишаються терміни. Уже ухвалені рішення щодо того, як рухатимуться наші військові. Тож президент подякував кожному солдату та сержанту, офіцеру та генералу, кожній бригаді, які підготувалися.

Співпраця з міжнародними партнерами триває

Глава держави зазначив, що Україна готує кроки для посилення захисту спільно з партнерами. Він підкреслив, що "немає і не буде альтернативи повному звільненню нашої землі".

І я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що повага до кожного людського життя, свобода людини та міжнародне право – це такі цінності, щодо яких компроміси неможливі,

– додав він.

Він висловив подяку Данії, данцям і данському політичному класу. Так, парламент, уряд і пані прем'єр-міністр Фредеріксен підтримали надання Україні допомоги у розмірі понад 3 мільярди доларів.

Крім того, Зеленський спілкувався з прем'єр-міністром Камбоджі Хун Сеном. Йому він висловив подяку за принципову підтримку міжнародних правил та того, задля чого нації об'єднані статутом ООН та іншими обов'язковими конвенціями.

Президент запросив Камбоджу приєднатися до спільних зусиль, щоб реалізувати українську формулу миру.

Це спільне глобальне завдання – не дати Росії зробити терор чимось звичним для світу, коли й хтось інший захворіє на це зло,

– зауважив Зеленський.

Він говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів йому про атаки росіян і подякував за "готовність і надалі допомагати нам захищати людей".

Крім того, поспілкувався Зеленський з Ердоганом і привітав його з перемогою на виборах. Він висловив упевненість, що подальша співпраця Туреччини й України зможе принести більше користі нашим людям і міжнародній стабільності.

"Безпека нашого регіону та всієї Європи, світова продовольча безпека, захист фундаментальних норм міжнародного права – це те, що ми робили, робимо й будемо робити разом", – додав він.

Глава держави подякував усім, хто допомагає Україні. Він також вкотре подякував Повітряним силам і всім захисникам і захисницям неба.