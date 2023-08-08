Депутатами не будуть ті, хто працюють собі "на кишеню": головне зі звернення Зеленського

8 серпня Володимир Зеленський звернувся до українців. У своїй промові він зробив акцент на очищенні України. Також розповів про завершення рятувально-пошукових робіт у Покровську.

Розпочав своє звернення президент України з того, що у другій половині 8 серпня завершилася рятувально-пошукова операція у Покровську. Глава держави зазначив, що загинуло 9 людей і ще 82 зазнали поранень.

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За життя хлопчика борються медики

Президент зазначив, що усім надають необхідну медичну допомогу. Серед постраждалих – двоє хлопчиків. За життя одного з них борються медики, адже він у важкому стані.

Його звати Микита. Всього лише 11 років дитині. Учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості,

– наголосив президент.

Звернення Зеленського від 8 серпня: дивіться відео

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