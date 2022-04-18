Росія почала битву за Донбас, будемо боротись: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.

Також Президент України прокоментував атаку Росії по Львову та Дніпру. Зокрема Зеленський пояснив, що Росія своїми ракетними ударами досягає хіба що самодемілітаризації.

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Росія своїми ракетними ударами досягає хіба що самодемілітаризації

Президент заявив, що Росія не збавляє темпу використання ракет проти України, хоча мала б усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас навіть у нинішніх умовах.

Та коли закриють всі лазівки для уникнення санкцій та запровадять нові обмеження, то відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним.

Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного – ракетної самодемілітаризації Росії. Схожий процес відбувається і з іншими російськими озброєннями,

– пояснив Зеленський.

Президент України назвав ракетні удари Росії стратегічною безглуздістю.

"Сьогоднішні удари по Львову, по Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають тільки одне: ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети в України. Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи, покоління за поколінням, сприймали Росію виключно як загрозу", – пояснив президент.

Додав, що на Сході та Півдні окупанти намагаються атакувати більш продумано. Президент припустив, що росіяни стали обережніші через страх, що ЗСУ знищать всіх й нікого не залишиться.

Російські війська розпочали битву за Донбас, та ми нічого не віддамо

Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу,

– пояснив президент.

Проте запевнив, що:

скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротись;

ми будемо захищатись щоденно;

нічого українського не віддамо, а чужого – нам не треба.

"І я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються, які захищають долю всієї держави, стримуючи сили загарбників", – запевнив президент.

Додав, що Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі інші, які протягом всіх цих років й назавжди – з Україною.

Україна готує комплексний план відбудови, модернізації та переосмислення розвитку України

Ми розробляємо комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України,

– пояснив президент.

Додав, що мовиться не лише про обсяг фізичної роботи – побудувати житло, відновити підприємства, завести новий бізнес, який працюватиме на відбудову інфраструктури та на оновлення економіки, але й про переосмислення того, як буде розвиватись наша країна надалі.

Президент пояснив, що наразі основні дискусії про гроші. Проте – не це головне.

Я завжди наголошую, що гроші – це не фундамент для розвитку країни. Ідеї, люди – ось фундамент. А вже коли є ідеї, є наш народ, то починаєш бачити, для чого і в якому обсязі потрібні гроші,

– пояснив Зеленський.

Зауважив, що цифровізація – це топпріоритет, як і безпека. Адже оборонний потенціал має бути на новому рівні. А також треба довести до результату судову, антикорупційну та інші важливі реформи.

Тобто все має працювати на те, якою буде Україна через 5 років після війни, через 10, через 20 років.

Опитувальник ЄС у нас зайняв більше тижня, а у інших країн – роки

Володимир Зеленський заявив, що вступ України в ЄС є невід'ємним елементом стратегічного бачення.

І в цьому контексті, сьогодні відбулась історична подія – проходимо один з етапів перед вступом в ЄС. Ми передали відповіді на опитувальник, який отримали від Урсули фон дер Ляйен, президентки Єврокомісії, та Жозепа Борреля, керівника європейської дипломатії,

– пригадав президент.

Додав, що кожна держава, яка приєдналася до Євросоюзу, проходила через таку ж процедуру з опитувальником, проте у них це займало роки, а у нас трохи більше тижня.

"Вже найближчим часом ми передамо другу частину відповідей. І розраховуємо, що європейське рішення у відповідь буде швидким. Статус кандидата у члени Євросоюзу відкриє для нас безпрецедентні в нашій історії можливості для відновлення і модернізації України", – пояснив Президент України.

І традиційно Верховний Головнокомандувач Збройних сил України підписав указ про нагородження держнагородами 192 військовослужбовців ЗСУ. На жаль, 24 з них – посмертно.

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