Є й нова потужна заява "Групи семи": головне зі звернення Зеленського

Володимир Зеленський 6 грудня звернувся до українців. У День ЗСУ він подякував військовим і підбив підсумки дня, що минув.

Почав глава держави з того, що сьогодні був довгий і дуже змістовний день. Він привітав ЗСУ та воїнів за їхню міць та хоробрість. Подякував кожному та кожній, хто боронить Україну, державні інтереси та інтереси суспільства.

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Відзначив воїнів державними нагородами

Володимир Зеленський зауважив, що напередодні підписав кілька указів до Дня ЗСУ. Загалом мовиться про візнаку понад 700 захисників України.

Відвідав військовий шпиталь – подякував лікарям, підтримав хлопців, які відновлюються після поранень. І я дякую та пишаюся всіма воєнними лікарями України, усіма нашими бойовими медиками, усіма медичними сестричками й медичними братами, які рятують життя поранених воїнів, які повертають до життя після важких ударів окупанта,

– зазначив він.

Відвідав "Охматдит"

Глава держави зауважив, що дуже символічно, що тепер день Святого Миколая та День ЗСУ відзначають в один день. Він додав, що мрії наших дітей, безпека українських родин і культура українського народу – те, що важливе на фундаменті могутніх і шанованих ЗСУ, їхніх результатів.

Також додав, що Олена Зеленська відвідала дві особливі школи у Житомирській області. Мовиться про "Школи супергероїв", які працюють при лікарнях. Там навчаються ті маленькі українці, котрим доводиться місяцями проходити лікування.

Важливо, щоб ця ініціатива зростала, щоб додавались нові освітні інституції в регіонах. Я вдячний усім, хто допомагає з роботою шкіл супергероїв і хто в такі дні, як сьогодні, допомагає створювати для всіх дітей України – хоч би де вони були – справжнє свято,

– зазначив глава держави.

Зеленський виступив перед лідерами G7

За словами президента, це вже традиція, що наша держава представлена на таких самітах. Він подякував Японії та прем'єр-міністру Кішіді за "продуктивне та принципове японське головування у "Групі семи".

Зеленський зазначив, що наступного року головуватиме Італія. І Україна вже обговорює з Джорджею Мелоні, главою італійського уряду, пріритети головування.

Для мене було важливо подякувати й кожному з лідерів "Сімки" за особисте лідерство. Є й нова потужна заява "Групи семи", зокрема, на підтримку України. Багато важливих речей для нашої держави, для наших людей враховані в заяві,

– зазначив він.

Також глава держави звернувся до учасників і учасниць конференції у Вашингтоні. Вона присвячена спільній роботі зі США щодо оборонного виробництва.

Президент наголосив, що важливо, що домовленості з Джо Байденом поступово реалізуються. Він додав, що цими днями в керівника Мінстратегпрому Камишіна багато зустрічей у Вашингтоні.

Але й це ще не все… Я хочу відзначити також роботу з партнерами в Америці українських правоохоронців та Генерального прокурора Костіна. Вагомі кроки – Сполучені Штати висунули обвинувачення чотирьом російським військовим, що підозрюються у скоєнні воєнного злочину – у катуванні громадянина Сполучених Штатів,

– зазначив він.

Глава держави підкреслив, що для України принципово, щоб кожен злочин російських загарбників повністю розслідували та дали йому законне та справедливе процесуальне продовження. Включно з відповідним вироком. І над цим разом із партнерами працюють українські інституції.

Наостанок глава держави зазначив, що провів нараду з міжнародниками МЗС та Офісу Президента. Він зазначив, що готують активне продовження грудня та початок наступного року.

"Україна боротиметься за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації. Бо, якщо ми себе можемо захищати, це посилює й усіх інших у світі, хто так само, як і ми в Україні, цінує свободу та міжнародний порядок", – додав він.

Президент подякував усім, хто б'ється та працює задля України. Слава Україні! Героям слава!