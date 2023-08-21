Речі, що здавалися фантастичними, стають реальними, – звернення Зеленського з літака до Греції

Сили оборони продовжують боронити державу від російських окупантів. Ввечері 21 серпня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Зокрема, глава держави підбив підсумки своєї поїздки у Швецію, Нідерланди та Данію, повідомляє 24 Канал. За його словами, ці візити були історичними.

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Зеленський записав звернення у літаку

Президент зазначив, що завершується візит до держав Північної Європи – Швеція, Нідерланди, Данія.

Без перебільшення, історичний візит для України. Дуже потрібні домовленості зі Швецією, зокрема оборонні. Будемо виробляти в Україні CV90 – потужні бойові машини. Наші воїни дуже задоволені цими машинами. Пане Крістерссон, увесь уряд Швеції, увесь шведський народе. Дякую!

– наголосив глава держави.

За його словами, у Нідерландах, як і завжди, було продуктивно.

"І цього разу особливо сильно. 42 літаки F-16 ми можемо отримати для України. Отримаємо. Дякую тобі, Марку, Прем'єр-міністре, усій твоїй команді, дякую народу Нідерландів!" – підкреслив український лідер.

Данія надасть нашій державі ще 19 F-16. Окрім цього, розширяться тренування.

"Дякую, Даніє! Дорога Метте, пані Прем'єр-міністр, уся урядова команда. Фолькетинг! Дуже дякую! Було честю для мене – звернутися до парламенту Данії. Дякую потужним людям Данії!" – заявив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

Він додав, що спільний пріоритет усіх європейців – щоб усі народи на всіх континентах могли однаково насолоджуватися безпечним життям.

"Що більше стабільності у світі, то більше стабільності й у нашому європейському домі. В усіх трьох країнах говорили про нові пакети оборонної підтримки для воїнів. Про політичну взаємодію. Про Формулу миру – хочу особливо подякувати й Швеції, і Нідерландам, і Данії за підтримку Формули миру", – зазначив президент.

За його словами, мир – це завжди результат спільних зусиль та безпека в усіх сферах життя.

І вона буде: для України, для світу. Росії не вдасться зламати глобальну безпеку. Окремо хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за підтримку нашої свободи та нашої авіаційної коаліції. F-16 – літак, зроблений Сполученими Штатами,

– зауважив український лідер.

Він вважає дуже важливим, що українців у битві за свободу, незалежність та наших людей підтримують:

президент Джо Байден та його команда, а особливо зусилля його радника з питань національної безпеки Саллівана,

обидві партії Конгресу США,

мільйони-мільйони американців.

"Дякую, Америко! Робота політиків – це єдність. Більше єдності. Більше сили. Коли єдність міцнішає, стають досяжними навіть такі речі, які здавалися комусь фантастичними раніше. F-16 будуть в України. Не зупиняємося. Додамо ще сили нашій державі. Слава Україні!" – підсумував глава держави.