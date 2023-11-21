10 років тому ми провели перший контрнаступ, – Зеленський привітав з Днем гідності та свободи

В Україні 21 листопада відзначають День гідності та свободи. З нагоди державного свята, яке встановили на честь революцій 2004 та 2014 років, до українців звернувся президент Володимир Зеленський.

Своє звернення президент розпочав, зауваживши, що 10 років тому українці розпочали нову сторінку боротьби, пише 24 Канал. За словами Зеленського, 10 років тому українці провели свій перший контрнаступ.

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У 2014 році українці об'єдналися за себе

"(Контрнаступ – 24 Канал) проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього. Проти нашої неволі", – сказав глава держави.

Президент додав, що у 2014 році українці об'єдналися не лише проти чогось, але й передусім за себе.

Всі ті, хто після силового свавілля відчув: це б'ють і мене, це боляче й мені, це удари по справедливості, правді, свободі, по нашому спільному завтра,

– зазначив Зеленський.

За словами президента, майбутнє українців було під загрозою, якби суспільство "проковтнуло" свавілля, боялося і не боролося.

"І тоді фактично відбулася перша перемога в сьогоднішній війні. Перемога небайдужості. Перемога хоробрості. Перемога Революції Гідності. Перемога народного спротиву, громадянського суспільства, подвигу Героїв Небесної Сотні та всіх, хто боровся за свободу в столиці та інших регіонах", – наголосив лідер України.

Звернення Зеленського з нагоди Дня гідності та свободи: дивіться відео

Зеленський наголосив на тому, що Україна – це невід'ємна частина Європи. Він підкреслив, що українська нація і держава весь час доводить своє право бути частиною ЄС.

Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка. Зірка України,

– додав президент.

Президент зауважив, що вступ України до ЄС – це сьогоднішні реалії, хоча ще 20 років "це була романтична мрія".

За його словами, вже неможливо зупинити рух України до ЄС і подолання всіх обов'язкових стадій.

"Тож наш статус кандидата й подальші переговори про вступ мають неодмінно завершитися повноправним членством України в ЄС", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна виконує вимоги для переговорів про вступ в ЄС, попри війну з Росією.

І все це ми робимо, попри війну. Коли наші люди захищають і себе, і Європу вже зараз. Бо маємо гідність і не дамо відібрати в нас свободу,

– наголосив лідер держави.

Президент підкреслив, що коли в України хочуть щось відібрати, то на спротив цьому стає все більше людей.

Зеленський відзначив боротьбу українців за свободу під час Революції Гідності у 2014 році та під час повномасштабного вторгнення Росії. Він додав, що суспільство пережило вже не одну "зиму у вогні".

Всі, хто знає й доводить: треба боротися і битися за кожного. У кожному епізоді протистояння. За одну будівлю чи за цілий регіон. За одну вулицю чи лівий берег країни. За одну барикаду чи вздовж усього державного кордону,

– сказав президент.