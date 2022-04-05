Зеленський звернувся до українців після 40 днів боротьби у війні з Росією

Володимир Зеленський звернувся до українців після 40 днів боротьби у війні проти Росії. Президент відзначив, що цей день видався емоційним.

Президент пригадав, що він відвідав звільнені від окупантів міста на Київщині. Зокрема Стоянку, Ірпінь, Бучу, з який забрали тіла вбитих росіянами мирних людей з більшості вулиць.

Зауважте Їм доведеться відповісти за всі страждання, які вони принесли на нашу землю, – Зеленський

Міста на Київщині розбиті через дії окупантів

Та у дворах, у будинках вбиті ще залишаються. Міста просто розбиті – на дорогах спалена військова техніка, розбиті та розстріляні машини. Особливо важко дивитись на сліди куль на автівках з написом "діти",

– сказав президент.

Володимир Зеленський пояснив, що влада тільки почала розслідування і тільки в одній Бучі вже відомо про понад 300 вбитих та закатованих людей. Додав, що:

ймовірно, перелік жертв буде значно більшим, коли буде перевірене все місто. І це тільки одне місто;

вже відомо, що у Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв може бути ще більшою;

у багатьох звільнених районах Київської, Чернігівської, Сумської областей окупанти робили таке, що люди не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому.

Окупантів каратимуть за звірства в Україні

Президент України пояснив, що за це буде відповідальність для окупантів та роблять все, щоб встановити та покарати їх. Адже всі їхні злочини влада фіксує.

Про відповідальність за злочини Росії Володимир Зеленський говорив з президенткою Єврокомісії, канцлером Австрії, президентом Польщі.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України також розповів, що:

"підкинуті Україною трупи" в літаки – це далеко не перша вигадка пропагандистів ворога;

росіяни вже запускають брехливу кампанію, щоб заховати власну провину в масових вбивствах цивільних людей в Маріуполі.

Я хочу сказати одразу: кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста. Викрадають, катують, вбивають мирних людей,

– сказав президент.

У наш час вже не страчують, але всі скабєєви та інші мудозвони закінчать за ґратами

Володимир Зеленський розповів, що російські пропагандисти та їхні керівники можуть тільки напрацювати на вирок майбутнього трибуналу, який буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру. Зокрема одного з ідеологів нацизму, головного редактора тижневика "Дер Штюрмер" стратили за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду.

У наш час вже не страчують. Але всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запамʼятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі,

– пояснив президент.

Володимир Зеленський також сказав:

невже треба було сотням наших людей загинути в муках, щоб деякі лідери Європи нарешті зрозуміли, що Росія заслуговує на максимально жорсткий тиск;

Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів з нашої землі, звільнити наші міста.

найближчим часом подадуть світло, газ у звільнені регіони.

Україна знає про плани окупантів на Донбасі

Росія продовжує зосереджувати зусилля на Донбасі, зокрема мовиться про значну кількість військових і техніки.

Ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше.

Якщо керівництво Росії не почне реально шукати мир, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу у найгірший стан за останні 50 років. Так звані лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними,

– сказав Зеленський.

Додав, що вже традиційно перед зверненням підписав указ про нагородження наших 152 українських військовослужбовців державними нагородами. З них троє – посмертно.

Нічне звернення Зеленського за 4 квітня – дивіться відео