"Дякую за світле Різдво": Зеленський звернувся до українців

Чому було присвячене традиційне звернення президента 25 грудня – розкаже 24 Канал.

Звернення президента було присвячено тим, хто береже світло в домівках і душах. Це наші енергетики, поліцейські, працівники ДСНС, бійці ППО і Сили оборони.

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Наша ППО і російські льотчики: про що говорив Зеленський на Різдво

Президент нагадав, що на Святвечір наші воїни збили майже 30 "Шахедів", кілька ракет і ще два російські військові літаки, а за тиждень в окупантів мінус п'ять літаків.

"І це дуже сильно! Усі, хто дає такий результат у наших Повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО Сухопутних військ, – просто молодці!" – сказав він.

Також Зеленський зауважив, що росіянам буде непереливки.

Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі в цій війні. Наша ППО ставатиме тільки сильнішою. Тим більше коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16,

– наголосив він.

Подяка ДСНС і поліції

Зеленський відзначив працівників ДСНС, адже вони "і цими днями, вечорами, цими ночами як завжди ліквідовують наслідки російських обстрілів. Херсон, Донеччина, Харківщина, наша Сумщина, наше Запоріжжя, інші наші області". Згадав і про Нацполіцію, яка важко працює у прифронтових регіонах.

Подяка енергетикам

Сьогодні буде правильно подякувати кожному працівнику і кожній працівниці української енергетики. Усім тим, хто на роботі зараз. Усім тим, хто працював увесь рік, щоб блекаутів не було і щоб усюди в Україні був зв'язок, світло було, тепло було – і все те, без чого нормальне життя просто неможливе. Я дякую вам, наші енергетики! Я дякую за світле Різдво!

– сказав він.

Лідер держави пояснив: у різдвяний вечір важливо сказати про багатьох, "які в будь-який час і дня, і ночі, свята і звичайного дня на чергуванні, на бойових постах, у бою, на захисті нашої держави й людей". Тож він відзначив роботу багатьох екстрених служб.

На Різдво знайдіть добрі слова для захисників і захисниць

Будь ласка, хто сьогодні ще цього не зробив: зв'яжіться з вашими близькими або з тими, кого просто знаєте й хто зараз у Силах оборони, та подякуйте їм. Сила дає Україні життя. Сила кожного, хто воює заради України. Сила всіх, хто працює заради України. Сила нашого народу. Зміцнюємо Україну всі разом!

– завершив Зеленський.