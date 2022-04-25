Зеленський звернувся до українців на початку третього місяця війни. Президент пригадав, що тепер всі у світі знають, що саме в Україні вирішується доля Європа.

Відповідне звернення Президент України записав наприкінці 25 квітня. Володимир Зеленський пригадав, що Росія програє.

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Ставка на Україну – виграшна, і це вже зрозуміло всім

Володимир Зеленський пригадав, що 24 лютого більшість у світі навіть не вірили, що ми вистоїмо більше тижня, дехто давав нам три дні.

Ще місяць тому доводилось переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна. А тепер... Тепер усі це знають,

– заявив президент.

Пояснив, – завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, а також сміливості всіх українців та українок, всі знають, що наша держава є справжнім символом боротьби за свободу.

Володимир Зеленський зауважив, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи.

"А передусім те, яким бути – та чи бути взагалі – життю в центрі та на сході нашого континенту", – пояснив президент.

Додав, що на прикладі українських міст Росія показала, що насправді вона може принести Європі.

Росіяни побачили, що тут – зовсім інші люди, які будуть захищати кожну вулицю

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