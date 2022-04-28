Не можна думати, ніби війна вже закінчується, – Зеленський записав нове звернення

Володимир Зеленський заявив, що ми знайдемо усіх російських нелюдів, які вбивали й катували українців. Також Президент України подякував Джо Байдену за нову допомогу для України.

Звернення Верховний Головнокомандувач Збройних сил України оприлюднив ввечері 28 квітня – після 64 днів повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. Президент також зауважив, що Росія обстріляла Київ під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша.

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Президент відреагував на анонсовані 33 мільярди доларів допомоги США

Володимир Зеленський пригадав, що з анонсованої допомоги:

понад 20 мільярдів можуть піти на оборону;

понад 8 мільярдів доларів – на економічну підтримку;

ще 3 мільярди доларів – на гуманітарну допомогу.

Це дуже важливий крок Сполучених Штатів. І я вдячний за нього американському народу й особисто президенту Байдену. Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі,

– сказав Володимир Зеленський.

Додав також, що Джо Байден цілком справедливо сказав у зверненні 28 квітня, що цей крок – недешевий, однак негативні наслідки для всього світу від російської агресії проти України та проти демократії настільки масштабні, що в порівнянні з ними ця підтримка США необхідна.

Ба більше, Володимир Зеленський сказав, що країна працює над тим, щоб направити заблоковані активи російських підсанкційних осіб і Росії для компенсації Україні. Мовиться про компенсацію за війну та для відбудови нормального життя в Україні.

Президент пообіцяв, що ми знайдемо російських нелюдів, які знищували українців

Володимир Зеленський розповів, що наразі триває розслідування злочинів російських військових, які були скоєні проти українців.

Позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були і де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо та примусимо відповідати,

– запевнив Президент України.

Зокрема пригадав, що перші 10 російських військових отримали статус підозрюваних. Всі вони з 64-ї мотострілецької бригади сухопутних військ Росії, які скоїли злочини проти наших людей у Бучі Київської області.

Зокрема вже відомі їхні імена та прізвища. Президент пояснив, що вже встановили їхні дії.

"І кожного знайдемо. Як знайдемо й усіх інших російських нелюдів, які вбивали, які катували українців. Які знущалися з наших людей. Які знищували будинки та цивільну інфраструктуру в Україні. Жоден із цих покидьків не втече від відповідальності", – запевнив Зеленський.

Проте додав, що ця бригада на Харківщині, тож дехто з них може не дожити до суду та покарання.

Окрім того, Президент України зауважив:

одразу по завершенню перемовин з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем в Києві у місто полетіли російські ракети. І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій, про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що Організація уособлює;

російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам – вкотре засвідчують: ще не можна розслаблятись, не можна думати, ніби війна вже закінчується;

нам ще потрібно боротись, потрібно гнати окупантів;

попри наступ окупантів на Сході та спроби просування у південних регіонах, Збройні Сили України стримують загарбників;

вдячний військовим та підписав указ про нагородження 214 наших героїв. На жаль із них – 14 посмертно.

Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна слава усім, хто став на захист держави! Слава Україні!

– завершив звернення Президент України.

Вечірнє звернення Зеленського за 28 квітня: дивіться відео