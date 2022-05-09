Україна зробила важливий крок на шляху в ЄС, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський звернувся до українців та розповів, що наша держава передала другу частину відповідей на опитувальник ЄС. Президент України зауважив, що це важливий крок на нашому шляху в Євросоюз.

Відповідне звернення президент опублікував ввечері 9 травня. Він також розповів, що зазвичай на опитувальник з тисячі сторінок країни витрачають місяці, а нам вистачило декілька тижнів.

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Україна на крок ближче до ЄС

Сьогодні (мовиться про 9 травня – 24 канал) ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний крок – на нашому шляху в Європейський Союз. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною Євросоюзу,

– запевнив Зеленський.

Додав також, що провів перемовини про нашу євроінтеграцію з президентом Євроради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент подякував їм та запевнив, що вони чудово усвідомлюють, що ця війна не тільки за нашу свободу, але й за свободу усіх європейців. Пояснив:

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вражена швидкістю, з якою наші урядовці заповнили опитувальник;

наша швидкість стимулює і Єврокомісію діяти так само швидко;

Україна розраховує отримувати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС вже у червні.

Володимир Зеленський подякував президентці Єврокомісії за роботу по створенню Трастового фонду для відбудови України після нашої перемоги та за зусилля, щоб погодити новий пакет санкцій проти Росії.

Вперше за десятки років в Одесі не має звичайного для неї руху й флоту

Володимир Зеленський пригадав, що 9 травня президент Євроради Шарль Мішель побував в Одесі.

Побачив на власні очі, що означає заблоковане море. Вперше за десятки й десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту, немає звичайної портової роботи. Напевно цього в Одесі не було ще ніколи з часів Другої світової війни,

– розповів президент.

Пояснив, що звичайне життя, повʼязане з морем, заблоковане Росією і це удар далеко не тільки по Україні. Адже:

без аграрного експорту України десятки країн в різних регіонах світу опинились на межі дефіциту продовольства й ситуація може стати відверто страшною;

політики вже обговорюють наслідки цінової кризи і голоду в країнах Африки та Азії.

Володимир Зеленський запевнив, що це – прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки через тиск на Росію, через дієве примушування Кремля зупинити війну.

Володимир Зеленський пригадав про черговий ракетний удар, який здійснила Росія в Одесі під час візиту Шарля Мішеля. Запевнив, що таке справжнє ставлення Росії до Європи.

Головна тема в Європі – яку ціну доведеться сплатити за мир

Володимир Зеленський під час звернення:

сказав, що у європейських столицях головна тема – ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розв'язану Росією війну. А також ціна для Москви за війну, яку вона принесла в Європу;

реальність потребує миру, а винуватець руйнування миру – Росія. Це її історична відповідальність;

подякував всім захисникам та захисницям;

подякував тим, хто не здається і чекає український прапор в тимчасово захоплених окупантами Херсоні, Мелітополі, Бердянську, Енергодарі, Маріуполі та всіх інших наших містах та громадах;

запевнив – український прапор повернеться на наші землі, бо це наша країна, вільна європейська держава.

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