Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору десятки мільярдів євро, – Зеленський

Володимир Зеленський увечері 31 травня традиційно звернувся до українців. Президент заявив, що нарешті є конкретика щодо 6 пакету санкцій ЄС проти Росії. Його – погодили.

Український лідер наголосив, що затвердження та набрання чинності цього пакету триватиме ще упродовж деякого часу. Водночас ключові елементи та насамперед напрямок пакета – вже відомий, повідомляє 24 канал.

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Зеленський наголосив, що європейські країни погодилися значно обмежити імпорт російської нафти. Український лідер подякував усім, хто працював, аби досягнути цієї згоди.

Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору,

– заявив президент.

Окрім того, Зеленський наголосив, що відповідне рішення стратегічно залишає Росію на узбіччі сучасної економіки. Бо відмова країн ЄС від російської нафти, а також іншого викопного палива прискорює перехід на відновлювані джерела енергії.

Росія тримає курс на ізоляцію від цивілізованого світу. Країна-агресорка просто не зможе адаптуватися. Це означає, що вона програє економічно.

Окрім того, Зеленський розповів, що у межах 6 пакету санкцій очікують:

відключення Сбербанку від SWIFT;

припинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі;

нові персональні обмеження.

Україна не збирається зупинятися. Зеленський додав, що як тільки запрацює шостий пакет, почнуть готувати сьомий.

Зеленський про зустріч з Чапутовою

Український лідер наголосив, що подальша санкційна політика ЄС стала однією з тем його розмови з Зузаною Чапутовою – президенткою Словаччини, яка відвідала Київ. Її Зеленський назвав справжнім другом України.

Президент наголосив, що Словаччина від 24 лютого стала однією з найважливіших партнерок України в оборонній сфері. Співпраця триватиме й надалі.

Зеленський поділився, що вони з Чапутовою також говорили про європейський рух України. Президентка Словаччини особисто допомагає прискорити інтеграцію України.

Також триває робота над спільним митним контролем.

"Україна цінує насамперед кожне життя"

Президент звернувся також до тих, хто намагається "підганяти" ЗСУ або вказувати їм, де наступати та де найперше відкинути російських окупантів. Зеленський зауважив, що Україна цінує кожну думку.

"Але Україна цінує насамперед кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати", – наголосив президент.

Він зауважив, що Україна невідворотно зриває всі плани окупантів. Над цим працюють військові, розвідка, Нацгвардія та всі, хто залучений до оборони держави.

Зеленський закликав комплексно оцінювати фронтову ситуацію, а не лише по одній ділянці, де – найбільш жорстко. Дуже складна ситуація – на Донбаському напрямку. В епіцентрі протистояння:

Сєвєродонецьк;

Лисичанськ;

Курахове.

Зеленський зауважив, що у Сєвєродонецьку є велике хімічне виробництво. Удари російської армії по місту – це божевілля. Однак на 97-й день війни вже зрозуміло: для російських військових, російських командирів, російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне.

ЗСУ залишаються господарями фронтової ситуації

Зеленський розповів про певні успіхи на Херсонському напрямку. На Харківщині також вдається просуватися. У Запорізькій області українські захисники та захисниці стримують окупантів.

ЗСУ залишаються господарями фронтової ситуації. Хоча російська армія досі має значну перевагу у техніці та кількості.

Зеленський наголосив, що мета України – повне відновлення територіальної цілісності. Однак потрібно цінувати кожне життя.

"Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Усіх тих систем, які справді можуть прискорити перемогу України. Говоріть про це всюди, де це корисно й де це почують", – закликав президент.

Він наголосив, що говорити про це потрібно:

політикам держав-партнерів;

представникам іноземних ЗМІ;

друзям за кордоном.

Президент підсумував, що наратив про необхідність надавати Україні достатньо зброї для перемоги потрібно зберігати постійно.

Вечірнє звернення Зеленського за 31 травня: дивіться відео

Президент повідомив, що 31 січня відзначив державними нагородами 215 учасників бойових дій. З них 17 – посмертно.