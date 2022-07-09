Не про політику, а про захист спільної свободи, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський звернувся до всіх жителів України. Своє традиційне вечірнє звернення президент 8 липня записав у потязі.

Він у цей момент повертався зі своєї поїздки на Дніпропетровщину. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

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Зеленський особисто подякував медикам лікарні Мечникова

Щодо робочої поїздки, то глава держави працював на виїзді у Дніпрі та в області. Зокрема, був і в Кривому Розі. Він заслухав доповіді командирів і подякував від імені українців нашим захисникам і захисницям, які тримають область.

Вручив "Золоту Зірку" Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу. Це командир танкового батальйону, який власною хоробрістю зміг без втрат вивести підрозділ з оточення. Там же в бою була знищена російська диверсійна група.

У Дніпрі президент теж відвідав лікарню імені Мечникова, де особисто подякував особливим героям – усім лікарям і медичним працівникам. Адже вони щоденно рятують наших військових і цивільних після поранень – як з 24 лютого, так з 2014 року. "Вони надзвичайно успішні на своїй передовій і подарували другий день народження, зберегли життя тисячам наших людей", – акцентував президент. У медустанові Володимир Зеленський також вручив нагороди нашим воїнам, які відновлюються після поранень у бою.

Президент провів важливі наради з керівниками регіону

Також президент зустрівся з представниками місцевої влади. Вони провели всі необхідні наради з керівниками Дніпропетровщини. Як військовими, так і цивільними, адже зараз усі мають бути вкрай ефективними у своїй роботі.

Безпека, економіка, соціальні питання. Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливе, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя,

– акцентував Зеленський.

Назвав кількість звернень до Європи

У цей день президент також звернувся до парламенту Словенії. Він зазначив, що це було вже 24-те звернення до управлінців країн ЄС. Бо кожного дня й за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті влада працює по максимуму.

Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи. Спільної, до речі. А отже, ми прийдемо до того, що одного дня я зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції,

– сказав президент.

Окрім цього, він привітав із днем народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. "Побажав йому здоров'я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу!" – сказав очільник України.

Звернення Володимира Зеленського за 8 липня: дивіться відео