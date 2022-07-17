"Бездіяльність буде оцінена": головне зі звернення Зеленського за 17 липня

Президент Володимир Зеленський 17 липня записав своє традиційне вечірнє звернення. Він там не лише підбив підсумки дня, а й пояснив деякі зі своїх рішень.

Зокрема, згадав і усунення від посад генпрокурорки Ірини Венедіктової голови СБУ Івана Баканова. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави.

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Розбирався з діяльністю правоохоронних органів, – Зеленський

У цей день президент розповів, що відвідав прифронтові регіони. Зокрема, там він дослідив важливі питання, які пов'язані з роботою правоохоронців.

Я відвідав прифронтові регіони – найскладніші. Особисто розбирався з діяльністю зокрема й правоохоронних органів. Конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки та в правоохоронних органах будуть оцінені,

– розповів президент.

Він додав, що за результатами поїздки якраз і були ухвалені, зокрема, кадрові рішення щодо регіональних керівників сектору безпеки – Херсон, Харків.

Чому звільнив усунув генпрокурорку та главу СБУ

Президент сказав, що в нього є "дуже серйозні запитання" до керівників цих відомств. Адже станом на сьогодні зареєстровано дуже багато ймовірних порушень у лавах правоохоронців. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та наразі працюють проти нашої держави.

Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв'язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь,

– сказав очільник України.

Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. Загалом за 198 кримінальними провадженнями відповідним особам вже повідомлено про підозру.

Необхідне призначення глави САП

Президент звернувся й до всіх, від кого залежить призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він акцентував, що конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення – про призначення нового керівника.

Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення. Чому це питання чутливе? Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування,

– пояснив Володимир Зеленський.

Він додав, що те ж стосується Національного антикорупційного бюро України. Бо строк повноважень попереднього керівника вже завершився. Глава держави вже доручив прем'єру провести конкурсну процедуру відбору нового очільника НАБУ.

Звернення Володимира Зеленського за 17 липня: дивіться відео