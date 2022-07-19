У риб в Чорному морі гідності більше, ніж в офіцерів російського флоту: звернення Зеленського

Володимир Зеленський пригадав, що росія здійснює терор українців. Президент України пригадав про ракетний удар по Одещині.

Зеленський зауважив, що навіть у риб та рапанів у Чорному морі гідності більше, ніж в офіцерів російського флоту. Про це президент сказав під час звернення 19 липня.

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Зеленський дорікнув окупантам, що обстріляли Одещину

Володимир Зеленський розповів, що кожної доби російські окупанти дають підстави для визнання росії державою-терористом. Зокрема, пригадав ракетний удар 19 липня в Одеській області – 7 ракет "Калібр" морського базування проти звичайного села. Ракети влучили в сільське поле, непрацюючу ферму, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей, будинок культури. Тобто жодного військового сенсу, тільки терор.

Внаслідок атаки 6 людей зазнали поранень – серед них 5-місячна дитина та її матір, яким надається необхідна допомога.

І якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирним селам і містам? Навіть у риб і рапанів в Чорному морі гідності більше, ніж у офіцерів російського флоту,

– заявив Зеленський.

Також президент України пригадав, що 19 липня росія атакувала:

Нікополь та інші населені пункти Дніпропетровщини, Харківщина, Миколаїв, Краматорськ – крилата ракета вдарила там просто по центру міста, Слов'янськ, Торецьк та інші міста Донбасу. Там багато загиблих, багато поранених;

прикордонні райони Сумщини;

на захопленій Запорізькій АЕС та в Енергодарі – нові факти терору проти працівників і місцевих мешканців.

"Як би окупанти не намагалися сховатися, Збройні Сили України, наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь, і наша держава встановить особи кожного російського злочинця, хто винний у терорі українців", – заявив президент.

Президент назвав завдання Зеленської в США

Збільшення американської підтримки для України, додаткова допомога для захисту людей від російського терору, вирішення гуманітарних потреб – це все завдання триваючого візиту першої леді України до Сполучених Штатів,

– пояснив Зеленський.

19 липня, у другий день візиту, Олена Зеленська зустрілась у Білому Домі з першою леді Джилл Байден. Тоді президент Байден, віце-президент Камала Гарріс та її чоловік прийшли привітати першу леді України.

Володимир Зеленський заявив, що очікує від цього візиту вагомих результатів для України у співпраці з США.

Адже Олена Зеленська вже зустрілась з державним секретарем Ентоні Блінкеном, з Самантою Пауер та іншими впливовими жінками-політиками, що представляють урядові та парламентські структури США. Також 20 липня вона виступатиме в Конгресі – від імені усіх українських матерів, усіх українських жінок.

Окрім того, Володимир Зеленський заявив, що:

говорив з Анджеєм Дудою про ситуацію на передовій, про подальші кроки в протидії російській агресії – з прем'єром Італії Маріо Драґі, з президентом Кот-дʼІвуару – про наші зусилля в протидії продовольчій кризі, яку створила росія;

призначив нових очільників обласних управлінь СБУ в Закарпатській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Звільнив одного із заступників голови СБУ;

дякує членам конкурсної комісії з обрання керівника САП за фіналізацію конкурсу, адже рішення про переможця затверджено;

призначив нового міністра соціальної політики України – Оксану Жолнович.

Ба більше, президент нагородив 185 військовослужбовців державними нагородами, п'ять з них – посмертно.

Верховна Рада створила ТСК щодо контролю за наданим озброєнням

Дуже важливо, що Верховна Рада України сьогодні (мовиться про 19 липня – 24 канал) реалізувала ініціативу керівника Офісу Президента Андрія Єрмака про створення спеціальної комісії для контролю за використанням озброєння, яке надають наші партнери. До складу комісії увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту,

– пояснив Зеленський.

Додав, що жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було і немає. Це зробили, щоб зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів й тих, хто їм допомагає. Це буде додатковий парламентський інструмент контролю.

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