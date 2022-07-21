росія чинить геноцид і закопує сама себе, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський розповів, що провів нараду з керівництвом ЗСУ та Міноборони. Президент сказав, що погодили, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті.

Також для того, щоб завдати окупантам нових відчутних втрат. Про це президент сказав у зверненні 21 липня – на 148 день війни, яку росія почала проти України.

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"Потрібно посилювати удари по ворогу"

Володимир Зеленський заявив, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, який об'єднує ключових керівників сфери оборони й сектору безпеки:

обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України;

визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій;

дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська – потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу.

Учасники засідання Ставки погодилися, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті й для завдання окупантам нових відчутних втрат,

– заявив президент України.

Окрім того, Володимир Зеленський розповів, що:

була чергова розмова Андрія Єрмака та генерала Залужного з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Говорили про всі ключові питання взаємодії в оборонній сфері між Україною та США;

провів переговори з резидентом Коста-Рики – це перші в історії відносин між нашими державами;

22 липня очікуємо ще й новин з Туреччини щодо розблокування наших портів.

Зеленський висміяв чергові брехні росії

Володимир Зеленський пригадав про фейк росіян, що нібито він у реанімації, що нібито обовʼязки глави держави виконує Руслан Стефанчук.

Ну, що можна сказати... Раніше майже щотижнево російські пропагандисти і посадовці вкидали фейки про те, що я нібито кудись поїхав з України або нібито не виконую свої обов’язки. Потім це все припинилось. І ось знову вкидають такі примітивні речі. Схоже, навіть снаряди брехні в окупантів вичерпуються – не здатні придумати нічого нового,

– пояснив Зеленський.

Запевнив, що вичерпається і наявний потенціал для усіх форм російської агресії – в тому числі для наступальних дій на фронті і терору проти наших міст. Президент України розповів, що російська армія:

знову обстріляла з реактивної артилерії Салтівський район Харкова. Вдарила по житловому будинку, торговельних павільйонах, громадському транспорту. Троє людей загинули, ще понад 20 – зазнали поранень;

вороги з "Ураганів" атакували Слов'янську громаду на Донбасі, вдарили "іскандерами" по Краматорську.

"Кожен з таких російських обстрілів – це аргумент, щоб Україна отримала більше HIMARS та іншого сучасного і ефективного озброєння. Кожен з таких обстрілів тільки посилює наше прагнення до перемоги над окупантами – неодмінно це буде", – пообіцяв Зеленський.

У США представили резолюцію про визнання дій росії геноцидом

Володимир Зеленський пригадав, що декілька місяців тому наша експертна група під головуванням Єрмака і Макфола запропонувала визнати дії росії проти України геноцидом.

І ось перший реальний результат візиту першої леді України в Сполучені Штати – сенатори Ріш, Кардін, Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін та Грем представили проєкт резолюції про визнання дій росії в Україні геноцидом,

– розповів президент України.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України розповів, що в резолюції зазначено, що дії росії в Україні, які включають примусову депортацію до росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України.

Відповідно до проєкту документа:

Сенат США засуджує росію за вчинення актів геноциду проти народу України;

закликає США разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу;

підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Всіма своїми терористичними атаками проти українців і нашої держави росія тільки закопує сама себе,

– пояснив президент України.

Він також додав, що підписав указ про нагородження 186 учасників бойових дій відзначені державними нагородами.

Сенат США 21 липня представив резолюцію, яка визнає дії росії в Україні геноцидом. У документі пригадали, що росія намагається випотрошити не лише людей та будівлі України, а й намагається знищити українську мову, українську історію та українську культуру. Пояснили, що це геноцид й світ має визнати цей факт й винні мають бути притягнуті до відповідальності.

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