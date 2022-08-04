Рішення Ставки слід виконувати на сто відсотків: звернення Зеленського за підсумками 4 серпня

Володимир Зеленський 4 серпня звернувся до жителів України у своєму традиційному зверненні. Він підбив підсумки цього дня.

Зокрема, глава держави розкритикував скандальний звіт Amnesty International. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Реакція Зеленського на скандал з Amnesty International

Очільник України наголосив, що війська росії завжди знають, куди завдають удару. Вони часто б'ють з намаганням завдати якомога більших людських втрат. Проте щодо тисяч інших злочинів російських терористів, на думку Володимира Зеленського, ми часто не бачимо чітких і вчасних звітів від деяких міжнародних організацій.

Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву. Немає й не може бути – навіть гіпотетично – жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим,

– сказав президент.

Він додав, що будь-яка агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою й відверто терористичною. "І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час – ігнорується, то з цим не можна миритися", – акцентував президент.

Перерахував частину знищеного росією

Глава держави нагадав, що саме нашій країні вже були завдані колосальні збитки. Проте це ніщо, якщо брати до уваги масштаби руйнувань, яких досягла росія на нашій території. Адже наразі російські снаряди та ракети пошкодили майже 900 медичних закладів і понад 2200 освітніх закладів. Серед них є десятки університетів, а також сотні шкіл і дитячих садочків.

Проте важливим є й те, що росіяни неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей по воду, по евакуаційних автобусах і зупинках громадського транспорту.

Російська армія не зупинилася перед ударами навіть по меморіалах жертвам Голокосту, по кладовищах... По табору з військовополоненими в Оленівці. І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість,

– акцентував президент.

Відбулася важлива нарада з силовиками

Також президент розповів, що 4 серпня пройшло засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Там міністр оборони України Олексій Резніков доповів щодо поточного забезпечення військ. Мовиться як про техніку, так і боєприпаси.

Також там доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник СБУ Василь Малюк і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Проаналізували ситуацію на найбільш гострих ділянках фронту, зокрема в Донецькій області. Окрему увагу приділили стану виконання попередніх рішень Ставки, всі вони мають виконуватися на 100%,

– сказав Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за 4 серпня: дивіться відео