Ми відстояли незалежність – Росії це вже не змінити, – Зеленський підсумував 8 місяців війни

Володимир Зеленський увечері 24 жовтня традиційно звернувся до українців. Президент зауважив, що сьогодні минає рівно вісім місяців від початаку повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський наголосив, що за цей час українці відстояли незалежність своєї держави. Крок за кроком герої звільняють українську землю, повідомляє 24 канал.

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Президент зауважив, що наразі звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Водночас звучатимуть і Запорізька область, і Крим.

Сьогодні рівно вісім місяців повномасштабної війни. Чого досягнуто за цей час? Ми відстояли незалежність нашої держави, і Росії цього вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю,

– заявив український лідер.

Україна ламає так звану "другу армію світу"

Він наголосив, що Україна ламає так звану "другу армію світу". Відтепер Росія буде лише прохачкою, яка щось випрошує в Ірані та намагається вичавити щось там із західних держав. Країна-окупантка вигадує різні нісенітниці про Україну, залякує та обманює.

Зеленський додав, що Росія більше ніколи не зможе комусь щось диктувати. Потенціалу диктувати у неї вже немає, й весь світ це бачить. Свій потенціал країна-окупантка розтрачує на божевілля.

"Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції – тепер тільки огида", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що триває важлива конфігурація у цій частині Європи. Чим більше потенціалу втратить Росія зараз, тим більше реальної свободи отримають всі народи і поруч із Росією, і в її межах.

Росія відчуває свій провал, і це відчуття стає все сильнішим.

Українці не мають права розслаблятися

Водночас, попри все, українці не мають права зараз розслаблятися. Ще потрібно пройти шлях до української перемоги, й він – важкий. Попереду – найскладніша зима в історії. Неообхідно зробити все можливе восени, взимку й навесні, щоб мати потрібні державі результати.

Зеленський про події дня

Президент розповів, що упродовж дня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Доповідали військові, розвідка, представники уряду. Окрім того, дуже детально займаються системою територіальної оборони.

Також Зеленський розповів, що звернувся сьогодні до народу Ізраїлю у межах Конференції з питань демократії. Її організувало видання "Га-Арец".

"Представив там український погляд на зближення між Росією та Іраном, на те, чому стало можливим це зближення і які загрози це створює нашим народам. Закликав Ізраїль приєднатися до інших демократичних країн, які вже надають підтримку Україні", – заявив президент.

Окрім того, триває підготовка до важливих подій, які відбудуться 25 жовтня:

парламентський саміт Кримської платформи;

саміт у Німеччині, присвячений відбудові України.

Звернення Зеленського 24 жовтня: дивіться відео