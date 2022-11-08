Близько 4 мільйони людей відключені від електропостачання, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 8 листопада традиційно звернувся до українців. Президент повідомив, що ситуація на фронті – складна.

Ситуація на фронті залишається складною

Президент зауважив, що в інформаційному просторі наразі трохи зменшилася кількість новин з фронту. Водночас це зовсім не означає, що меншою стала інтенсивність боїв.

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Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. І особливо важко, теж як і раніше, на Донеччині. Окупанти зазнають надзвичайно масштабні втрати, але наказ – вийти на адмінмежу Донеччини – у них не змінився,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що там не здають жодного сантиметра землі й утримують позиції За це президент подякував українським воїнам.

Окрім того, Зеленський заявив, що Україна чудово розуміє плани окупантів на Херсонщині. Президент зауважив, що все відбувається акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території.

Україна:

укріплює свої позиції;

ламає російську логістику;

послідовно знищує потенціал ворога утримувати в окупації Південь.

На Сході крок за кроком українські захисники та захисниці рухаються до повернення українського прапора в усі міста й громади.

Україна готується до тижня дипломатичних активностей

Зеленський розповів, що триває важливий для України підготовчий тиждень напередодні дипломатичних активностей. Зокрема, саміту G20, Парламентської асамблеї НАТО тощо.

Також Україна активно працює для продовження й розширення нашої експортної зернової ініціативи. Україна додасть ще один гуманітарний компонент до зернового експорту.

"І вже відбулися перші наради, маємо перші міжнародні домовленості. Фактично разом з партнерами починаємо таку співпрацю, яка може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні", – наголосив президент.

Він додав, що вже провів зустріч з Ліндою Томас-Грінфілд – постійною представницею США при ООН. Значну частину переговорів присвятили саме гуманітарним темам.

Також Зеленський розповів, що обговорював з Томас-Грінфілд те, як забезпечити доступ представників ООН і Червоного Хреста до українців і українок, яких Росія утримує у полоні. Україна кожен день використовує для того, аби звільнити людей.

Звернення Зеленського за 8 листопада: дивіться відео

Зеленський повідомив, що на Алеї сміливості в Києві відкрили табличку, що з'явилася там першою. Це табличка, присвячена Шону Пенну.