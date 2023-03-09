Наслідки ракетних атак, критична ситуація на ЗАЕС: головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський 9 березня традиційно звернувся до українців. Він розповів, що боротьбу з наслідками чергової ракетної атаки. Глава держави провів кілька нарад щодо цього.

Зеленський зазначив, що чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла та води в деяких наших регіонах і містах.

До речі Зеленський провів термінову нараду через масований обстріл України

Президент висловив співчуття рідним людей, чиє життя забрали російські ракети. Сьогодні загинули 6 українців.

Наслідки ударів ліквідовують

Відновлювальні роботи на енергообʼєктах тривають увесь день. Найскладніше – у Харкові та Житомирській області. Непросто в Одесі, у Дніпропетровській області, у Києві, у Запоріжжі. Однак спеціалісти працюють над відновленням електропостачання.

Зеленський наголосив, хоч би скільки Росія робила підлостей, наша держава й народ все одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть.

Глава держави подякував всім воїнам Повітряних сил. Особливо – 138-й Дніпровській, 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, які відзначились у захисті від цього російського нальоту.

Розмова з Урсулою фон дер Ляєн

Зеленський поговорив з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про енергетичну підтримку України. Крім того, поінформував про наслідки удару держави-терориста.

Політики обговорили питання санкційного тиску на Росію за терор.

Критична ситуація на ЗАЕС

Унаслідок ракетної атаки Запорізька атомна станція була знов відʼєднана від енергомережі.

Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері,

– наголосив український лідер.

Він додав, чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде у світі.

Крім того, президентка Єврокомісії позитивно оцінила й прогрес нашої держави на антикорупційному напрямку. Зокрема, затвердження Антикорупційної стратегії й призначення нового директора НАБУ. Це важливо задля подальшого руху до початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

Зустріч з культурною спільнотою

Також сьогодні Зеленський зустрівся з представниками культурної спільноти. Театр, кіно, музика, література, державні культурні інституції, громадські ініціативи, Шевченківський комітет, українські журналісти.

За словами президента, говорили про те, як посилити можливості української культури в комунікації зі світом заради підтримки України.

Крім того, наголошували, важливо, аби досвід повномасштабної війни, наших воїнів, те, через що вони проходять на фронті, досвід українських окопів, досвід наших людей, які реально зараз захищають європейську свободу, – щоб увесь цей досвід був описаний українцями.

Зеленський підсумував, що Україна досягла найбільшої національної єдності у своїй історії. Україна обʼєднала світ та надихає сотні інших народів тим. Саме це уособлює фразу" борітеся – поборете".

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