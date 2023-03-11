Схеми на десятки мільярдів, – Зеленський про рішення щодо грального бізнесу, що фінансував Росію

Сили оборони продовжують героїчно стримувати навалу російських загарбників. Ввечері 11 березня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів про новий український санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з Росією. Відповідний указ вже оприлюднили, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про ворожі обстріли

Зеленський зауважив, що сьогодні хотів би підтримати всі ті українські міста й громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів Росії, зокрема:

Херсонщину й Херсон, якому окупант мститься за свій програш;

Запоріжжя;

міста Донеччини та Луганщини, які Росія прагне просто спалити;

Харківщину й Харків – лише по Харкову й лише від початку цього року – менш ніж за 2 з половиною місяці – ворог ударив уже більш як 40 ракетами;

Нікополь, Марганець – Дніпропетровщину;

Сумщину;

Чернігівщину.

Ракети й артилерія, безпілотники та міномети – держава-зло використовує різну зброю. Але з однією метою. З метою знищити життя й не залишити нічого людського. Руїни, уламки, воронки від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя,

– наголосив глава держави.

Він додав, що сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин по продукти. Загинули троє українців загинули. Президент висловив свої співчуття їхнім рідним.

"У Запоріжжі російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору й стане прикладом поразки та справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Кремлю не зупинити", – заявив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський подякував військовим

Президент подякував бійцям ОСУВ "Північ" за знищення ракети й "Шахіда" російських терористів.

"Бійці нашої ППО на Чернігівщині, бійці 2-го окремого полку Нацгвардії на Сумщині – дякую вам, хлопці! Дякую всім нашим бійцям на Півдні, які знищують склади, логістику й місця розташування окупантів! Кожна підірвана ворожа позиція – це врятовані українські життя. ОСУВ "Хортиця", – зазначив глава держави.

Він особливо відзначив:

92-гу окрему механізовану бригаду імені Івана Сірка, 80-ту бригаду – українських десантників, 5-ту окрему штурмову бригаду. Адже всі вони разом з іншими воїнами боронять Бахмут.

54-ту окрему механізовану бригаду імені гетьмана Мазепи та 81-шу окрему аеромобільну бригаду, які діють на Донбасі.

"Дякую всім, хто допомагає нашим підрозділам! Дякую кожному й кожній, хто підтримує наших цивільних людей у прифронтових та прикордонних районах! Дякую всім, хто переконує світ, що потрібно саме зараз проявити більше рішучості!", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що зараз готуються активні дії України проти окупанта, щоб кожен постріл по наших відізвався державі-терористці відповідальністю.

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Україна підготувала нові санкційні рішення

Зеленський зазначив, що вже є новий наш санкційний крок України проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із державою-агресоркою. Відповідний указ вже оприлюднили. Мовиться про понад 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом:

працювали проти України,

виводили кошти з нашої держави,

фінансували різні російські комбінації.

Президент зазначив, що це рішення готувалося певний час – воно ґрунтовно пропрацьоване й закриває схеми на десятки мільярдів.

"І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди. І всіма цивілізованими засобами. Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за нашу державу! Слава всім, хто допомагає! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор!" – підсумував глава держави.