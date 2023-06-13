У ракеті, якою Росія вдарила по Кривому Рогу, 50 компонентів – закордонні: звернення Зеленського

Українські захисники продовжують відбивати навалу російських окупантів. Ввечері 13 червня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави розповів, що сьогодні вдень завершилися рятувальні роботи та розбір завалів у Кривому Розі після ракетної атаки терористів. На жаль, 11 людей загинули, серед них – одна дитина, повідомляє 24 Канал.

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У Кривому Розі завершилася рятувальна операція

Президент зазначив, що внаслідок російського терористичного удару по Кривому Рогу понад 30 людей зазнали травм. Усім їм надають допомогу.

Я хочу подякувати кожному і кожній, хто брав участь в рятувальній операції – рятувальники ДСНС, лікарі, поліція, волонтери, місцева влада, звичайні містяни. Дякую за кожне врятоване життя. Дякую за кожну людину, якій сьогодні допомогли,

– заявив Зеленський.

Він додав, що цей свідомий російський удар по звичайному містові лише вкотре доводить просту істину – потрібно разом із партнерами фізично забезпечити такі умови, щоб російський терор став неможливим.

"Перше – це наш повітряний щит. Достатня кількість систем ППО достатньої потужності. Плюс сучасні винищувачі. Коли буде фізично обмежена нашим повітряним щитом російська здатність бити по наших містах і селах, тільки тоді держава-терорист зрозуміє, що у мирі для всіх українців і в програшу для Росії немає альтернативи", – зазначив український лідер.

За його словами, друге – це знищення основи для терору, для виробництва державою-терористом нових ракет. Адже, на жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів.

"Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах", – пояснив глава держави.

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Україна запровадила нові санкції проти Росії

Зеленський розповів, що сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн.

Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор,

– наголосив президент.

Він додав, що Україна застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні проти всіх них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні.

"Має бути посилений – максимально – експортний контроль за критичними компонентами. Якщо хтось виступає посередником або працює разом із Росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб'єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів", – наголосив український лідер.

За його словами, це однозначно дешевше – один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО.

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Президент зустрівся з головою МАГАТЕ

Глава держави зазначив, що сьогодні також відбулась нарада щодо підготовки неминучої, законної та справедливої відповідальності Росії за напад. Україна опрацьовує кілька сценаріїв створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії:

за який повинне відповідати найвище російське керівництво,

який породив усі інші злочини цієї війни.

І така відповідальність обов'язково буде. Справді, це непросте завдання. Але українці виконали вже стільки непростих завдань, що це не лише точно виконають, а й виконають із задоволенням. Трибунал буде,

– наголосив Зеленський.

Окрім цього, сьогодні він зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Гроссі.

"Дуже активно працюємо над тим, щоб не допустити будь-яких інцидентів на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції. Поки там окупанти, ризик є для всього світу, і це очевидно. Лише повна деокупація станції та її повернення під український контроль здатні гарантувати безпеку. І ми зробимо все для цього", – зауважив український лідер.

За його словами, добре, що МАГАТЕ пропонує відправити в Україну групу експертів, які оцінять наслідки знищення Росією дамби та інших споруд Каховської ГЕС. Адже світ повинен знати в усіх деталях, що відбувається та який злочин проти природи й людей скоїла Росія. Президент сподівається, що експерти МАГАТЕ запрацюють уже найближчим часом.

І обов'язково – наші воїни, наші герої. Дякую вам усім, хто зараз у бою, хто захищає й просуває вперед наші позиції. Приміром, Бахмутський напрямок – а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ… На різних ділянках є рух уперед. Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!

– підкреслив глава держави.

Також він подякував:

підрозділам ОСУВ "Таврія", які продовжують рух уперед в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги окупантів, – за кожен крок і за кожен метр української землі, яку звільняють від російського зла;

морпіхам 35-ї та 36-ї окремих бригад;

110-ій окремій механізованій бригаді;

128-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді;

десантникам "Сімдесятдев'ятки";

артилеристам 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ".

Також Зеленський подякував усім в українському суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям.

"Слава українським героям! Слава всім у світі, хто допомагає! Дякую сьогодні Сполученим Штатам за черговий і вчасний пакет оборонної підтримки. Артилерія, бронетехніка, боєприпаси для наших "Хаймарсів". Дякую, Америко! Слава Україні!" – підсумував президент.