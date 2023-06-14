Жодної руїни в Україні не залишиться, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 14 червня традиційно звернувся до українців. Президент розповів, що щойно завершив годинну розмову з польським лідером Анджеєм Дудою.

Зеленський про розмову з Дудою

Зеленський наголосив, що пріоритетом розмова була безпекова тематика. Зокрема, мовилося про ситуацію на полі бою та зброю для ЗСУ. Український лідер подякував польському колезі за виконання попередніх оборонних домовленостей, інформує 24 Канал.

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Президент наголосив, що в кожній розмові приділяють значну увагу довгостроковій безпеці, а також – гарантіям миру. Зеленський зауважив: Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО. Наразі разом напрацьовують конкретний зміст для саміту Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі.

"Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо й можемо їх знешкодити. Дякуємо Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО", – наголосив Зеленський.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Україна готується до конференції у Лондоні

Президент наголосив, що триває предметна підготовка до Конференції з відновлення України. Вона відбудеться вже наступного тижня у столиці Великої Британії. Зеленський заявив: це буде вагомий захід. Він об'єднає і політичні, і бізнесові зусилля заради відновлення України.

Ключовий український принцип – простий і справедливий, а саме: жодної руїни в Україні не залишиться. Все відбудуємо, все відновимо, і вже точно знаємо, які кроки в якому таймінгу та якими силами потрібно зробити, щоб перемогти російську агресію й нашою відбудовою. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде,

– наголосив президент.

Зеленський звернувся до світу з закликом перекрити шляхи постачання у Росію компонентів, які країна-терористка використовує для виготовлення "Калібрів".

Також Зеленський підписав укази про відзначення воїнів державними нагородами. Зокрема, мовиться про воїнів Повітряних сил. Загалом нагородили 331 воїна.

Зеленський подякував усім захисникам України.