Усі "Петріоти" працюють, а ЗСУ рухаються вперед: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують стримувати навалу російських окупантів. Пізно ввечері 18 червня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення до українців.

Глава держави наголосив, що хто б там в Росії не розказував про нібито знищення українських "Петріотів", усі вони є, працюють та збивають російські ракети, повідомляє 24 Канал.

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Президент подякував українським воїнам

Зеленський зазначив, що завершується дуже важливий тиждень для оборони України, руху вперед та наступальних дій Сил оборони.

І саме час подякувати усім нашим воїнам. Тим, хто відзначився саме цього тижня,

– наголосив український лідер

Він подякував бійцям на найбільш жорсткому Таврійському напрямку:

морпіхам 35 окремої бригади,

десантникам "Сімдесятдев'ятки",

130 окремому розвідбату,

68 окремій єгерській бригаді,

23 окремій механізованій бригаді,

артилеристам 44 бригади.

"Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат, воїни! Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки – старший сержант Микола Нікандров і молодший сержант Роман Лісін. Молодці, хлопці!" – підкреслив глава держави.

Також президент подякував:

Нацгвардії – особливо відзначили головного сержанта Василя Ковиліна та командира взводу Дениса Зеленого, 4-й батальйон оперативного призначення 1-ї Президентської бригади Нацгвардії, які виконують завдання на Луганщині, під Білогорівкою.

Прикордонникам – особливо відзначили Луцький та Львівський прикордонні загони: старшого солдата Василя Куцика, дуже ефективного у відбитті штурмів на Авдіївському напрямку, а також сержанта Вадима Дружину, який успішно "мінусує" солдатів і техніку ворога на Сіверському напрямку.

Захисникам неба, які за тиждень здійснили більше ніж сотню групових авіаударів по позиціях і тилах ворога.

"Дякую, наші пілоти! За 7 днів знищено майже 3 десятки ракет і близько півсотні ударних дронів. А окремо відзначу оборонців неба Київщини. 96-та Київська зенітна ракетна бригада Повітряних сил – дякую! Усі "Калібри" та "Кинджали" під час цих атак були знищені, а отже, життя наших людей були врятовані", – заявив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Усі "Петріоти" працюють

Президент наголосив, що хоч би хто там у Росії розказував, ніби українські "Петріоти" знищені, усі вони є, працюють та збивають російські ракети.

І збивають максимально ефективно. Жодного "Петріота" не знищено!

– наголосив глава держави.

Він додав, що всі бачили, як відбувався візит делегації лідерів і представників країн Африки в Україну, а потім у державу-терористку. Вони мали змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна.

"Це було дуже чітко. Усе, про що говорилося в Україні, було про формулу миру: пункт за пунктом, увесь зміст. Усе, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі. Очевидна річ: немає альтернативи формулі миру. Добре, що світ усе краще це чує та бачить", – підкреслив український лідер.

За його словами, єдине, що має окупантів нині хвилювати, – як підготувати російське суспільство до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави.

"Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи. Наші військові рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед. Був цього тижня "Рамштайн", і головне – це швидкість постачання", – зауважив Зеленський.

Він зазначив, що наступного тижня будуть і нові важливі комунікації з партнерами – саме заради українського руху, зброї та заради того, щоб у воїнів Сил оборони було все необхідне.

"Я дякую кожному і кожній, хто зараз у бою, на позиціях та на бойових постах! Я дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.