Україна має лише звільнені позиції, у Росії – одні втрати: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують героїчно відбивати ворожі атаки. Ввечері 19 червня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави розповів, що провів сьогодні чергове засідання Ставки, повідомляє 24 Канал. Першочергово обговорили передову та конкретні питання наступу.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що на Ставці були доповіді:

командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв,

головкома,

керівника ГУР.

Окремо й детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій.

На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом – ситуація тиску, нашого тиску, який дає змогу прокладати шлях нашому прапору,

– наголосив український лідер.

За його словами, синьо-жовті кольори будуть на всьому українському Півдні та на всьому Сході.

"І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу. Я дякую всім нашим воїнам – кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру та кожному генералу, які залучені до наших активних наступальних та оборонних дій зараз. Я дякую вам за кожну звільнену та за кожну захищену позицію!" – підкреслив глава держави.

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