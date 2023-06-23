Ситуація на передовій і скандал із військкомом: вечірнє звернення Зеленського

23 червня 2023, 19:41
Читать новость на русском

Сили оборони продовжують героїчно відбивати навалу російських окупантів. Ввечері 23 червня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави зазначив, що цей день був насиченим. Сьогодні в Україні також відзначається День державної служби, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Мінус ще майже 700 окупантів та 4 танки: шалені втрати Росії станом 23 червня

Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що сьогодні відбулася нарада за результатами Лондонської конференції з відновлення України. За його словами, це потужний захід, є хороші здобутки для нашої держави.

Підтримка від Великої Британії, США, Євросоюзу дуже вагома. Програми довготермінової підтримки на перспективу, на роки вперед. Близько 5 сотень світових компаній, сильних компаній, мають інтерес до інвестицій в Україну. Чітка підтримка членства України у Євросоюзі: політично нас уже так сприймають – як члена Євросоюзу,
– зауважив український лідер.

Окремо ведеться робота над механізмом конфіскації активів держави-терориста та пов'язаних із нею осіб. Президент подякував усім, хто готував конференцію та брав участь у її роботі, адже це справді важливо.

"Дуже змістовне засідання РНБО сьогодні було. Щодо нього я вже окремо звітував. Щойно провів і засідання Ставки. Дуже важливий пункт нашого обговорення на Ставці – теж справедливість. Те, що стосується військкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі", – зазначив глава держави.

Він наголосив, що цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил.

"Дуже неприємно, відверто аморально й неправильно, що ця людина попри все залишалася на своїй посаді. Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи військкомів.", – підкреслив Зеленський.

За його словами, шкода, що увагу й час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання.

"Звичайно, дуже детально розглянули ситуацію на передовій – усі основні напрямки, постачання боєприпасів, артилерія… Все, що потребує уваги Ставки на сьогодні. Доповідали командувачі – генерали Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, віцеадмірал Неїжпапа, генерал Малюк, урядовці. Всі", – повідомив Верховний головнокомандувач.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Варто прочитати Рік кандидатства: Україна реформується, але чи готовий до розширення й змін сам ЄС

Зеленський привітав офіцерів з випуском

Президент розповів, що мав сьогодні честь привітати з випуском офіцерів одразу 6 військових навчальних закладів:

  • Харківського національного університету Повітряних Сил,
  • Військового інституту танкових військ Харківської політехніки,
  • Військового інституту Київського університету імені Шевченка,
  • Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут,
  • Української військово-медичної академії,
  • кафедри військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Дякую кожному й кожній, хто обирає для себе бути українським офіцером, і бажаю двох абсолютно фундаментальних речей: якнайбільше знищити окупантів і якнайшвидшої перемоги,
– заявив глава держава.

 

 

 

 

Автор: Ольга Котів