Ситуація на передовій і скандал із військкомом: вечірнє звернення Зеленського

Сили оборони продовжують героїчно відбивати навалу російських окупантів. Ввечері 23 червня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави зазначив, що цей день був насиченим. Сьогодні в Україні також відзначається День державної служби, повідомляє 24 Канал.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що сьогодні відбулася нарада за результатами Лондонської конференції з відновлення України. За його словами, це потужний захід, є хороші здобутки для нашої держави.

Підтримка від Великої Британії, США, Євросоюзу дуже вагома. Програми довготермінової підтримки на перспективу, на роки вперед. Близько 5 сотень світових компаній, сильних компаній, мають інтерес до інвестицій в Україну. Чітка підтримка членства України у Євросоюзі: політично нас уже так сприймають – як члена Євросоюзу,

– зауважив український лідер.

Окремо ведеться робота над механізмом конфіскації активів держави-терориста та пов'язаних із нею осіб. Президент подякував усім, хто готував конференцію та брав участь у її роботі, адже це справді важливо.

"Дуже змістовне засідання РНБО сьогодні було. Щодо нього я вже окремо звітував. Щойно провів і засідання Ставки. Дуже важливий пункт нашого обговорення на Ставці – теж справедливість. Те, що стосується військкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі", – зазначив глава держави.

Він наголосив, що цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил.

"Дуже неприємно, відверто аморально й неправильно, що ця людина попри все залишалася на своїй посаді. Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи військкомів.", – підкреслив Зеленський.

За його словами, шкода, що увагу й час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання.

"Звичайно, дуже детально розглянули ситуацію на передовій – усі основні напрямки, постачання боєприпасів, артилерія… Все, що потребує уваги Ставки на сьогодні. Доповідали командувачі – генерали Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, віцеадмірал Неїжпапа, генерал Малюк, урядовці. Всі", – повідомив Верховний головнокомандувач.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський привітав офіцерів з випуском

Президент розповів, що мав сьогодні честь привітати з випуском офіцерів одразу 6 військових навчальних закладів:

Харківського національного університету Повітряних Сил,

Військового інституту танкових військ Харківської політехніки,

Військового інституту Київського університету імені Шевченка,

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут,

Української військово-медичної академії,

кафедри військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Дякую кожному й кожній, хто обирає для себе бути українським офіцером, і бажаю двох абсолютно фундаментальних речей: якнайбільше знищити окупантів і якнайшвидшої перемоги,

– заявив глава держава.