На даху енергоблоків ЗАЕС, схоже, розмістили вибухівку: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 4 липня звернувся до українців. Зокрема, президент говорив про загрозу теракту на ЗАЕС.

Зеленський про загрозу теракту на ЗАЕС

Український лідер наголосив: увесь світ має розуміти, що спільна безпека наразі абсолютно залежить від глобальної уваги до дій російських загарбників на станції. Росія має розуміти: світ готовий реагувати на дії терористів, інформує 24 Канал.

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Зеленський нагадав, що радіація становить загрозу для всіх у світі. Український лідер наголосив: різні країни мають власні можливості, аби знати, що відбувається, а також – хто у цьому винен.

Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що весь світ бачить: єдиним джерелом загрози для ЗАЕС є Росія.

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Президент про міжнародні контакти

Зеленський розповів, що перед зверненням завершив розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Також президент України провів розмови з генсеком НАТО та прем'єр-міністром Швеції.

Український лідер подякував французькому лідеру за те, що 4 липня почала надходити та зброя, про яку домовлялися. Мовиться про ракети та танки

"Ми щодня додаємо змісту саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі вже наступного тижня, і я вдячний усім нашим партнерам, які працюють разом із нами на посилення Альянсу, а отже, на безпеку у Європі – реальну безпеку", – наголосив Зеленський.

Зеленський відреагував на удар по Первомайському

Також Зеленський відреагував на терористичний удар, який Росія завдала по Первомайському. Ворог атакував місто, ймовірно, ракетою "Іскандер". Поранені понад 40 людей.

Зеленський наголосив, що окупанти відповідатимуть за кожен свій злочин. Зокрема, за цей удар.