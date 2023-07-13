Підсумки саміту НАТО та зброя для воїнів: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський у ніч на 13 липня традиційно звернувся до українців. Президент наголосив, що повертається з важливими результатами.

Україна буде у НАТО

Зеленський наголосив, що є важливі новини для воїнів. Зокрема, мовиться про хороше посилення зброєю, ППО, ракетами, бронетехнікою, артилерією, інформує 24 Канал.

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Дуже важливо: уперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують найкращі 7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень G7,

– наголосив Зеленський.

Український лідер наголосив, що за два дні саміту у Вільнюсі вдалося прибрати будь-які сумніви та двозначності щодо майбутнього України у НАТО.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Зеленський наголосив, що Україна буде у НАТО. Члени Альянсу не лише згідні з цим, але й відчутна більшість з них енергійно наближають це.

Ніколи раніше слова "ви рівні серед рівних" для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють: це факт. Рівні серед рівних. І ми обов'язково утвердимо цей факт нашою перемогою. Та вступом у НАТО", – заявив президент.

Український лідер додав, що колись господарі Росії дуже хотіли мати свій шлагбаум перед дверима НАТО. Водночас Україна та вільний світ залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії.

Зеленський подякував країнам-членам НАТО – друзям України.