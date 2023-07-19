Що насправді значить нічний удар по Одесі: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 19 липня традиційно звернувся до українців. Президент розповів, що максимум уваги упродовж дня приділяли ліквідації терористичного удару по Одесі, по Чорноморську та українських портах.

Український лідер наголосив, що атака була чи не найбільшою спробою упродовж повномасштабної війни завдати болю Одесі. Президент подякував силам ППО та усім захисникам українського неба, інформує 24 Канал.

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Зеленський додав: Україна після кожного такого удару звертається до партнерів й каже, що наш повітряний щит потребує посилення.

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Деталі про терористичний удар окупантів

Зеленський наголосив, що цей удар доводить: мішень Росії – не лише Україна та життя наших людей. У портах, які атакувала країна-терористка, перебували приблизно мільйон тонн продовольства.

В портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалися 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалися для відправлення в Китай. Тобто всіх це зачіпає – російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор,

– наголосив Зеленський.

Український лідер наголосив, що вдячний усім воїнам, які оберігають Україну від російських терористичних ударів. Окрім того, Зеленський подякував рятувальникам, медичним працівникам, працівникам комунальних підприємств, місцевій владі, волонтерам, які допомагають нашим людям долати наслідки терору. Президент наголосив: він вдячний кожному, хто рятує життя.

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