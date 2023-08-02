Нічна атака дронів по Одещині та надання ЗСУ F-16: Зеленський звернувся до українців

Українські захисники продовжують героїчно боронити нашу державу від російських окупантів. Ввечері 2 серпня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави зазначив, що сьогодні був довгий і насичений день. Зокрема, він заслухав доповіді щодо роботи ППО та результатів зі збиття "Шахедів", повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про нічну атаку "Шахедами"

Зеленський зазначив, що російські окупанти за ніч 2 серпня випустили 37 "Шахедів".

Частину вдалося збити. Але – частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання в південних районах – Одещина, наші порти. Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони,

– зазначив український лідер.

За його словами, дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Адже кожне влучання – це спільна проблема.

"Не лише України, а й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б'є по наших портах, по нашій інфраструктурі. Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи, й не лише проти нашої держави", – заявив президент.

Він додав, що Москва веде битву за глобальну катастрофу – божевільним у Кремлі потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився, зокрема їм необхідні цінові кризи та збої в постачанні.

"Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання", – наголосив глава держави.

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Зеленський провів нараду з дипломатами

Президент розповів, що сьогодні на Закарпатті він провів позачергову велику нараду з усіма керівниками та керівницями українських дипломатичних установ. Зокрема, під час неї обговорювали продовольчу безпеку.

Напередодні нового політичного сезону у країнах-партнерах. Уже 16 місяців повномасштабної війни ми всі разом – уся дипломатична команда України, усі, хто працює в галузі нашої зовнішньої політики, – ми змогли зробити так, що світ бачить події цілком правдиво,

– зауважив глава держави.

За його словами, світ бачить все так, як воно відбувається, а не так, як ці події хоче змалювати російська пропаганда. Більшість країн світу виступають за Україну.

"Ми досягли надзвичайно вагомих результатів у постачанні зброї для наших воїнів. Є потужні санкції проти Росії за терор", – зазначив Зеленський.

Він додав, що зараз є й нові завдання для українських дипломатів, зокрема:

залучати оборонні виробництва в Україну – виробництва техніки, гармат, снарядів;

розширювати тренінгові місії для українських воїнів;

забезпечити постачання F-16 та далекобійних ракет для України.

"І завжди – абсолютно завжди – політичні рішення на користь нашої держави, нашої свободи", – наголосив президент.

Попереду на представників України чекають:

Кримська платформа,

Генеральна Асамблея ООН,

Саміт перших леді та джентльменів,

Глобальний продовольчий саміт,

дуже важливий саміт Формули миру, на який залучають світову більшість,

відкриття переговорів із Європейським Союзом про вступ – завдання саме цього року,

підготовка до більшого у відносинах із НАТО – завдання, яке українським дипломатам вже треба виконувати.

Сьогодні про все це дуже детально ми говорили. Українська дипломатія має дуже чіткий, вагомий доробок. В усіх сферах. Не забуваємо й про сферу національної пам'яті, нашої історії. Цьогоріч – 90-ті роковини Голодомору, і ми постійно активні в комунікації з партнерами заради визнання історичної правди – заради визнання Голодомору геноцидом українського народу,

– повідомив український лідер.

Вже 28 країн на державному рівні визнали Голодомор геноцидом. Ще в чотирьох державах є рішення однієї з палат національних парламентів. Лише протягом повномасштабної війни ухвалено 17 рішень щодо визнання.

"Дуже високий темп. І всім українським дипломатам варто зберігати саме такий темп – бути саме такими активними в інтересах України. Щодня, щотижня, щомісяця доводити конкретними результатами для України, що наша дипломатія може й буде глобальним лідером", – вважає глава держави.

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Питання кордону – стратегічні для Закарпаття

Також Зеленський провів нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в Закарпатті.

Питання кордону – стратегічні для регіону, доповідав генерал Дейнеко, керівник Державної прикордонної служби. Ґрунтовна доповідь очільника обласної адміністрації Микити – відчувається, що в регіоні є потрібні результати. Молодці!

– заявив президент.

Він додав, що релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи.

"Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проєкти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися. Зокрема, тут, у регіоні, вже почалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю", – розповів український лідер.

За його словами, є інші проєкти, щодо яких говоритимуть з урядовцями.

"Однозначно, Закарпаття буде одним із драйверів розвитку для всієї України, економічного та соціального зростання", – вважає глава держави.

Верховний головнокомандувач завершує цей день у Берегові важливою зустріччю з представниками та представницями угорської громади України. Зокрема, на ній присутні:

освітяни,

медики,

представники громадських і релігійних організацій,

українські воїни, яких президент мав честь нагородити.

"Хоробрі й відважні воїни, якими ми пишаємось – усіма. Усі ми – українці, усі ми – громадяни України. Всі захищають нашу державу й свободу, усі прагнуть перемоги для України, жити в Україні та розвивати життя тут – заради своїх сімей, заради своїх дітей", – підкреслив український лідер.

Він подякував усім, хто захищає свободу та б'ється за Україну.

"128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада та 101-ша окрема бригада Територіальної оборони… Дякую вам, воїни. Сьогодні – особливо! Дякую вам усім – Берегове, Ужгород, Мукачево та все Закарпаття! Слава Україні!" – підсумував глава держави.