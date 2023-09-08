Санкційний наступ світу має відновитися, – у зверненні Зеленський прокоментував паузу Заходу

Сили оборони продовжують відбивати російську навалу. Ввечері 8 вересня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави зауважив, що сьогодні був дуже активний день. Було багато міжнародної комунікації, адже Україну мають чути та розуміти у світі.

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Президент розповів про міжнародну комунікацію

Зеленський зауважив, що спільні емоції – це завжди велике джерело для більшої підтримки.

Саміт Ялтинської європейської стратегії – різні зустрічі, інтерв’ю. Зустріч з учасниками нашої санкційної групи, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака і Майкла Макфола. Звіт про те, чого вже досягнуто в роботі з нашими партнерами заради санкцій проти Росії. Орієнтири на найближчий час,

– зауважив український лідер.

Він додав, що бачить зараз надто довгу санкційну паузу з боку партнерів та надто активні спроби Росії обійти санкції.

"Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе. І захистити! І тим більше має уникати будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи", – наголосив президент.

Він назвав три пріоритети:

подальші санкції проти енергосектору Росії,

реальні обмеження постачання терористам чипів і загалом мікроелектроніки,

подальше блокування російського фінансового сектору.

"Цей санкційний наступ світу має відновитися", – вважає глава держави.

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