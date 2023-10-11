Бельгія надасть Україні F-16 і нову допомогу: Зеленський у зверненні розповів про "Рамштайн"

Сили оборони продовжують героїчно відбивати російську навалу. Ввечері 11 жовтня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави відзвітував про роботу української делегації в Брюсселі, повідомляє 24 Канал. Він подякував усім союзникам нашої держави.

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Відбулася зустріч у форматі "Рамштайн"

Президент розповів про зустріч у форматі "Рамштайн", широку оборонну коаліцію з понад 50 країн-учасниць.

Міністри оборони, топові військові. Головний наш наголос – це посилення нашої ППО та найбільш важливих інструментів на фронті. Артилерія, далекобійні системи. Вдячний усім партнерам за незмінну готовність допомагати нашій обороні,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що міністр оборони України Рустем Умєров окреслив партнерам деталі пріоритетів нашої держави.

"Зустрівся з міністром оборони США Остіном та новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном. Тривала зустріч, конкретна. Чітко прозвучало, що Америка продовжить сталу та безперервну підтримку України необхідним для нашого захисту. Обговорили, як зараз, перед зимою, посилити наші можливості в захисті від російського терору – дронів і ракет. Вдячний Сполученим Штатам!" – наголосив український лідер.

Також він зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Наші оборонні пріоритети, наша взаємодія з Альянсом. Сьогодні відбулося засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони, завтра відбудеться засідання міністрів оборони Альянсу. Звичайно, працюємо над подальшою підтримкою наших воїнів, над цілком конкретними речами, зокрема тим постачанням, про яке хлопці говорили мені, коли я був на фронті, відвідував бригади на передовій", – заявив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Бельгія надасть Україні F-16

Зеленський розповів, що відбулися й важливі переговори з прем'єр-міністром Бельгії – зустріч була результативною.

Бельгія приєдналася до нашої авіаційної коаліції й надасть Україні F-16. Це потужний крок. Є новий оборонний пакет від Бельгії, у ньому кілька важливих компонентів. Відзначу особливо ракети для ППО. Дякую!

– наголосив президент.

Він додав, що Бельгія перша у світі почала конкретне використання заморожених російських активів для компенсації шкоди від російської агресії, і вже наступного року Україна отримає 1 мільярд 700 мільйонів євро на підтримку оборони та проєкти відбудови.

"Дуже важливо, і я вдячний Бельгії та особисто пану Прем'єр-міністру Де Кроо. А щодо санкцій проти Росії – ми обговорили запровадження Бельгією та низкою інших впливових країн такої процедури, щоб російські діаманти не постачалися на ринок Європи. Це удар по прибутках Росії", – зазначив український лідер.

За його словами, довгоочікуваний крок стане реальністю.

"Отже, потужний був день! Бельгіє, дякую! Всі союзники в "Рамштайні" – дякую! Сполучені Штати, я вдячний за лідерство та підтримку! Щодня наші воїни та весь наш народ міцніші. Слава Україні!" – підсумував глава держави.

саме під час головування Бельгії у Раді ЄС, яке відбудеться у першому півріччі 2024 року, розпочнеться фактичний початок переговорів про членство України в Євросоюзі.