Ще один крок до вступу в Євросоюз та влучні удари з ATACMS: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують боронити державу від російських окупантів. Ввечері 17 жовтня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави подякував воїнам за влучні удари по загарбниках. Зокрема, далекобійними ракетами ATACMS, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про засідання Ставки

Зеленський розповів, що на Ставці розглянули ключові воєнні та зовнішньополітичні питання.

Нарада з керівником ГУР. Тривала. Щодо ключових ризиків. Відповідаємо на кожен ризик, на кожну загрозу. Потужно відповідаємо. Міністр фінансів Марченко поінформував про зустрічі та перемовини з керівниками міжнародних фінансових інституцій,

– зауважив президент.

Він додав, що нещодавно відбулися щорічні збори МВФ та Світового банку. Важливу увагу приділили Україні.

"І важливий висновок, який є в багатьох партнерів, у різних лідерів та інституцій: глобальна стабільність, глобальна безпека, розвиток світової економіки прямо пов'язані з тим, що російська агресія проти України повинна завершитися, завершитися справедливо – відновленням міжнародного порядку, повною силою міжнародного права", – зазначив український лідер.

За його словами, сьогодні також є необхідне для початку переговорів із Євросоюзом рішення Верховної Ради України.

"Закон про політично значущих осіб – politically exposed persons – ухвалено. Очікую текст закону на підпис. Завдання наше незмінне – цього року бути готовими відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Українську частину роботи для цього виконуємо і виконаємо. Політичне рішення про початок перемовин очікуємо від лідерів країн Євросоюзу", – пояснив глава держави.

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Україна використала ракети ATACMS

Президент провів підсумкову нараду щодо роботи Конгресу місцевих та регіональних влад України в цьому році. За його словами, це важливий і результативний майданчик прямої комунікації з громадами та розв'язання нагальних питань, які є в регіонах, взаємодії місцевої влади з усіма структурами центральної влади, з урядом, а також Верховною Радою.

Я вдячний усім, хто активно працює в межах Конгресу. Зокрема, щодо того, що стосується відновлення та підготовки до зими. Але, звичайно, роботу Конгресу варто розширити й на більший спектр питань – і щодо соціальної сфери, і щодо зв'язку, і щодо створення робочих місць, і щодо багатьох-багатьох інших речей, які важливі людям по всій країні,

– зауважив Зеленський.

Також він згадав про фронт та наших воїнів, зокрема:

на Лиманському напрямку – 54-ту окрему механізовану бригаду, 68-му окрему єгерську бригаду, 25-ту окрему повітрянодесантну бригаду;

на Соледарському напрямку – 92-гу окрему штурмову бригаду та 93-тю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр".

"Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "Атакамси" себе показали. Слава Україні!" – підсумував глава держави.