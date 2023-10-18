Міністр оборони представив свою команду, – Зеленський звернувся до українців
Володимир Зеленський увечері 18 жовтня традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.
Зеленський про Запоріжжя
Український лідер повідомив, що у Запоріжжі на місці влучання російської ракети весь день тривають рятувальні роботи. Ворог зруйнував частину житлового будинку.
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Зеленський заявив, що наразі відомо про 5 загиблих. Президент висловив співчуття їхнім рідним. Окрім того, відомо про 5 постраждалих.
Український лідер наголосив, що вдячний усім, хто працює на місці та підтримує людей: ДСНС, медичні працівники, поліція, комунальні служби.
І я дякую всім нашим воїнам, які завдають ударів окупанту й цим повертають Україні справедливість. Це фундамент існування нашої держави – знищувати ворога й цим захищати людей,
– наголосив Зеленський.
Президент заявив, що чим успішніші будуть наші воїни, чим більше втрат вони завдаватимуть окупантам, тим швидше Україна поверне безпеку усім своїм містам і селам.
Зеленський звернувся до українців: дивіться відео
Президент про міжнародні контакти
Зеленський розповів, що упродовж дня провів важливі телефонні розмови. Президент спілкувався з прем'єр-міністром Норвегії та президентом Франції. Темами розмов були:
- ситуація на полі бою;
- підтримка ЗСУ;
- оборонна співпраця;
- "зернові коридори";
- посилення ППО;
- майбутнє України у ЄС;
- ситуація на Близькому Сході.
Зеленський провів нараду з Умєровим
Також президент розповів, що провів нараду з Рустемом Умєровим – міністром оборони України.
"Він представив свою команду, свою програму. Склад міністерства оновлено. Вже є й перші кроки для розв’язання тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової. Буде більше цифровізації та чіткості в постачанні у війська", – наголосив Зеленський.
Він також подякував усім, хто захищає Україну.