Працюємо, щоб отримати рішення про початок переговорів, – Зеленський у зверненні про вступ до ЄС

13 листопада Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українців. У ньому він підбив підсумки 628 дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Почав він звернення з розповіді про зустріч з главою кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, котрий 13 листопада відзначає свій день народження. Йому – 80 років.

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Достойна людина, смілива. Захисник свого народу і всієї України. Я відзначив Мустафу Джемілєва званням Герой України. Вважаю, що це абсолютно заслужено. Я подякував йому і за те, скільки він зробив для наших людей, для нашої свободи. Дійсно моральний авторитет,

– наголосив президент.

Він також подякував, що Мустафа Джемілєв зараз разом із нами у боротьбі проти агресії Росії проти України. Разом вони говорили про Крим, про захист наших людей на півострові. Президент підкреслив, що ми пам’ятаємо про всі частинки нашої держави і маємо відновити свободу для всієї України без виключення.

Глава держави висловив також подяку всім, хто пам'ятає, що атака Росії на міжнародний порядок, заснований на правилах, почалася саме з півострова Крим. Адже його анексією Кремль почав агресію та дестабілізацію, яку продовжує сіяти.

І важко уявити відновлення спокою для світу, якщо не повернути вкрадене Росією Україні. Відновлення нашої територіальної цілісності – це глобальна потреба,

– констатував він.

Нарада щодо переговорів про членство в ЄС

Зеленський також додав, що провів 13 листопада тривалу нараду. На ній були присутні дипломати, урядовці, представники Верховної Ради. Обговорювали підготовку нашої держави до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів про членство України в Євросоюзі. Зокрема, кроки та рішення нашої держави.

"Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Європейський Союз. Успіх нашої держави й людей – економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом – може бути тільки як спільний успіх усієї Європи", – наголосив президент.

Він зазначив, що ми посилюємо наші інституції, законодавчі норми заради цього. І що Україна не зупиняється навіть під час повномасштабного вторгнення. Тож, Володимир Зеленський висловив подяку всім, хто допомагає це робити, підтримувати відповідні рішення та впроваджувати їх.

Також Зеленський провів кілька нарад щодо нових міжнародних кроків, запланованих на найближчі дні. Йдеться також про перемовини з лідерами держав-партнерів, нові пакети підтримки для наших захисників, а також міжнародну комунікацію України.

Президент наголосив, що ми можемо та мусимо забезпечити абсолютно чіткий результат. Він додав, що наші партнери мають чути і розуміти українців. І це буде, запевнив він.

Зеленський додав, що є важлива новина з Румунії, адже там почав роботу центр підготовки пілотів F-16, і саме там навчатимуться наші оборонці неба. Він висловив подяку президенту Румунії Йоганнісу та прем'єр-міністру Нідерландів Рютте за виконання всіх домовленостей.

Крім того, 13 листопада президент заслухав доповіді глави ГУР МО Кирила Буданова та керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Дякую обом цим нашим структурам – кожному й кожній, хто в них служить, – і передусім за те, що Україна знає й знатиме, ЩО готує ворог і як відповідати – правильно, потужно. Як на землі, так і в Чорному морі,

– додав він.

Також глава держави подякував усім захисникам. Він висловив подяку всім, хто не втрачає сили та позицій, командирам, котрі дбають про солдатів, бойовим медикам, котрі рятують життя. Подякував усім людям, котрі пам'ятають, що наша держава живе лише завдяки тому, що є кому зупиняти російських загарбників.