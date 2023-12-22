Росіяни будуть без трьох Су-34, а українці з 18 F-16: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 22 грудня традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.

Український лідер подякував українським героям, які збили три російські Су-34. Це сталося на Півдні України – на Херсонщині.

Зверніть увагу Історичний момент для країн: Зеленський зустрівся з новопризначеним главою МЗС Польщі

Дякую вам, хлопці! І хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці: жоден з них не залишиться безкарним,

– мовиться у повідомленні.

Також Зеленський наголосив, що в Україні – подвійне важливе свято: День енергетика та День працівника дипломатичної служби. Український лідер відзначив державними нагородами представників енергетичної галузі – людям, завдяки яким Україна проходить зиму зі світлом. Окрім того, український лідер зустрівся з представниками дипломатичної галузі.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Україна отримає перші F-16

Також Зеленський прокоментував одну з найважливіших новин дня та року – Україна отримає F-16. Наразі 18 літаків Нідерланди вже готують до передання. Зеленський наголосив, що Україна пройшла важкий та важливий шлях.

Окрім того, обговорили новий пакет підтримки Україні.

Окрім того, Зеленський провів зустріч з Радославом Сікорським – главою МЗС Польщі. Розмова була важливою та змістовною.