Росіяни будуть без трьох Су-34, а українці з 18 F-16: Зеленський звернувся до українців
Володимир Зеленський увечері 22 грудня традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.
Український лідер подякував українським героям, які збили три російські Су-34. Це сталося на Півдні України – на Херсонщині.
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Дякую вам, хлопці! І хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці: жоден з них не залишиться безкарним,
– мовиться у повідомленні.
Зеленський звернувся до українців: дивіться відео
Україна отримає перші F-16
Також Зеленський прокоментував одну з найважливіших новин дня та року – Україна отримає F-16. Наразі 18 літаків Нідерланди вже готують до передання. Зеленський наголосив, що Україна пройшла важкий та важливий шлях.
Окрім того, обговорили новий пакет підтримки Україні.
Окрім того, Зеленський провів зустріч з Радославом Сікорським – главою МЗС Польщі. Розмова була важливою та змістовною.