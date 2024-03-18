Маємо вийти на максимальне оборонне виробництво за весь час незалежності, – Зеленський

Під час традиційного звернення Зеленський розповів про Ставку та Фонду допомоги Україні. Про що говорив президент – читайте на 24 Каналі.

Темами звернення стали ситуація на фронті та оборонне виробництво. Також президент згадав про візит сенатора Ліндсі Грема до Києва.

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У 2024 році оборонне виробництво стане максимальним з 1991 року

Були доповіді Міністерства оборони та Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України,

– заявив Зеленський.

Про це він сказав під час Ставки. Президент подякував "усім, хто працює заради цього, віддаючи всі власні сили, та всім, хто реально допомагає".

Іншими темами стали доповіді головкома та уряду.

Олександр Сирський доповів щодо основних напрямків дій. Ішлося про Куп'янський напрямок, напрямки на Донеччині та південні напрямки. Аналізували динаміку щодо боєприпасів та констатували, що логістика в армії стала відчутно ефективнішою.

Урядовці доповіли щодо будівництва фортифікацій. За їхніми словами, всі ресурси забезпечені.

Підтримка від ЄС

Хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Обсяг – 5 мільярдів євро, які підуть на підтримку наших оборонних дій цього року. Очікуємо також, що цей Фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом,

– сказав президент.

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До Києва завітав Ліндсі Грем

Це представник Республіканської партії, від якої балотується Дональд Трамп.

"Ми говорили зокрема про те, як важливо, щоб свобода й демократія виграли зараз, у цій війні, і тут, в Україні, бо інакше російська агресія та хаос будуть розповзатися світом", – розповів лідер нашої держави.

Сенатор дізнався про ситуацію на полі бою, а також про основні потреби Сил оборони. Вони, як висловився Зеленський, цілком очевидні – "Петріоти", "Атакамси", F-16, артилерія.

Зеленський підкреслив: "Усі наші дії повинні бути далекоглядними, далекобійними, саме такими ефективними, які дадуть змогу всім вільним націям і надалі жити у свободі та безпеці. Я вдячний кожному у Сполучених Штатах, хто відчуває так само, як і ми, що свобода завжди має перемагати".

Розмова з президентом Індонезії

Зеленський запросив його взяти участь у Глобальному саміті миру. Що цікаво, Формула миру вперше була представлена саме в Індонезії. Тепер вона стає глобальною й об'єднує світову більшість.

Наостанок у зверненні президент подякував усім, хто б'ється і працює заради України.